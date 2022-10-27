Haberler Fenerbahçe Kadıköy'den çıkış yok! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

Kadıköy'den çıkış yok! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes’i ağırlıyor. Kazanan gruptan lider çıkacak. Kadıköy’de 8 maçtır puan kaybetmeyen Kanarya’da hedef seriyi sürdürüp direkt son 16’ya gitmek. Sarı-lacivertliler, 40 binin üzerinde taraftarının desteğini arkasına alarak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus kritik müsabakada sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - Rennes maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Kadıköy'den çıkış yok! İşte Fenerbahçe'nin Rennes maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında bu akşam Fransa'nın Rennes takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Novak Simovic yönetecek. Sarı-lacivertliler, grupta oynadığı 4 maç sonunda 10 puanla lider. Aynı puandaki Rennes averajla ikinci. İlk 2 sırayı garantileyen iki ekipten kazanan grubu lider bitirmeyi kesinleştirecek ve son 16 turuna direkt katılacak. Kaybeden gruptan ikinci çıkarak, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek rakiple play-off oynayacak. Beraberlikte averajı üstün olan Fenerbahçe zirvede kalacak. Gruptan lider çıkacak takımı son hafta Kiev- F.Bahçe ve Rennes-Larnaca maçları belirleyecek.

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FENERBAHÇE - RENNES MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Batshuayi

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Woch, Truffert, Bourigeaud, Tait, Majer, Terrier, Kalimuendo, Gouri

251'İNCİ SINAV
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 250 karşılaşmada 93 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 320 kez havalandırıp, kalesinde ise 362 gol gördü... UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 132 mücadelede 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

3 EKSİK VAR
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres'in yanı sıra Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek forma giyemeyecek.

TRİBÜNLER YİNE DOLU
Rennes maçının biletleri tükendi. Sarı-lacivertliler, bu akşam da 40 binin üzerinde taraftarının desteğini arkasına alacak.

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