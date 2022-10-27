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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Zico'nun rekorunu egale etti

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe evinde Rennes ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Kadıköy'de 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Zico'nun rekorunu egale etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 22:26 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 22:33
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Zico'nun rekorunu egale etti

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe evinde Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Opta verilerine göre Avrupa kupalarında oynadığı son dokuz maçı kaybetmeyen Jorge Jesus'un öğrencileri, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı. Fenerbahçe 9 maçlık periyotta 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'nin bundan önceki en uzun serisi ise Arthur Zico yönetiminde geçirdiği Aralık 2006 - Kasım 2007 arası dönemde olmuştu.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi gruplarında görev yaptığı son 13 maçı kaybetmeyen Jorge Jesus, bu karşılaşmalarda toplam 36 gol sevinci yaşadı.

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