Fenerbahçe'de Enner Valencia durmuyor! Tek başına Galatasaray

Bu sezon Kanarya istasistikleri adeta parçalıyor. Jorge Jesus her gittiği takımda hücum oyuncularının rakamlarını yukarı çekmesiyle biliniyor. Fenerbahçe'de de aynısı oldu. 2020-21 sezonunda 12 gol, 4 asistle oynayan Enner Valencia geçtiğimiz yıl ise 7 gol atabilmiş. 6 da asist yapmıştı. Bu sezon geride kalan 9 haftada Ekvadorlu yıldız şimdiden rakip ağları 10 defa havalandırmayı başardı. Bu da tüm Galatasaraylı futbolcuların attığı gol sayısına eşit. Asist sayısı da 3'ü buldu.



Sakatlık veya ceza olmadığı taktirde 32 yaşındaki futbolcunun kariyer rekorlarını parçalayarak tarihi bir rakama ulaşması bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus onu en verimli şekilde kullanarak formunun hep üst seviyede kalmasını sağlıyor.



42 GOL ATABİLİR!

Enner Valencia inanılmaz bir ortalama ile gol atıyor. Tecrübeli futbolcu bu seviyede istikrarlı şekilde fileleri havalandırmayı sürdürürse sezonu 42 golle tamamlayabilir. 10987-88 sezonunda Tanju Çolak 37 maçta 39 gol atmıştı. Valencia bu rekoru tarihe gömebilir.