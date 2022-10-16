Çok gol atar

Fenerbahçe'de 7 maçta 4 sonuca etki eden gol atan Michy Batshuayi'yi Fuat Çapa, Belçika basınına anlattı. Tecrübeli teknik adam, Batshuayi'nin performansının yükselişini Beşiktaş'a bağlayarak, "Standard Liege ve Marsilya'da oynadığı başarılı sezonlardan sonra, oyunda kaldığı süre konusunda çok fazla boşluk oldu. Bazı sezonlarda sadece 10 kez oynadı. Onun pozisyonunda oynayan bir oyuncu için bu rakam çok az. Beşiktaş'ta 35 maçta forma giydi ve şimdi bunun meyvelerini topluyor. Artık kendini iyi hissediyor, özgüven kazanıyor. Eksik yönlerini kapatmış gibi görünüyor" diye konuştu.