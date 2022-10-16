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Çok gol atar

Belçika basınına Michy Batshuayi’yi anlatan Fuat Çapa: “Özgüvenini kazandı... Bu sistemde daha çok gol atar”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 06:50
Çok gol atar
Fenerbahçe'de 7 maçta 4 sonuca etki eden gol atan Michy Batshuayi'yi Fuat Çapa, Belçika basınına anlattı. Tecrübeli teknik adam, Batshuayi'nin performansının yükselişini Beşiktaş'a bağlayarak, "Standard Liege ve Marsilya'da oynadığı başarılı sezonlardan sonra, oyunda kaldığı süre konusunda çok fazla boşluk oldu. Bazı sezonlarda sadece 10 kez oynadı. Onun pozisyonunda oynayan bir oyuncu için bu rakam çok az. Beşiktaş'ta 35 maçta forma giydi ve şimdi bunun meyvelerini topluyor. Artık kendini iyi hissediyor, özgüven kazanıyor. Eksik yönlerini kapatmış gibi görünüyor" diye konuştu.
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