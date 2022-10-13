Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satarken, savunmaya alternatif olarak Luan Peres'i transfer etmişti.
Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satarken, savunmaya alternatif olarak Luan Peres'i transfer etmişti.
Sarı lacivertliler, Luan Peres'i Fransız ekibinden transfer ederken, KAP açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;
"Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Avro ödenecektir.
Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Avro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir.
FRANSA'DA PİŞMANLIK YARATTI
Öte yandan Fransız yorumcular, Marsilya'nın Luan Peres'i neden sattığını anlamadıklarını açıkladı.
Débat Foot Marseille yorumcuları, Luan Peres'e dair yaptıkları açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;
- Bu sezon Mbemba, Saliba ve Luan Peres olsaydı, daha iyi olurdu.
Defansif olarak savunma aynı durumda değil. Bana göre geçen sezona nazaran, kalite olarak gerilemiş durumdayız. (Jean Charles De Bono)
- Para, para, para! Marsilya'ya nakit girişi olması şarttı ve yüksek maaşı olmadığı için, satılabilecek tek kişi oydu. Bu yüzden gönderildi.
Sol bek oynadığında küçük problemleri vardı ama 3'lü savunmada iyi oynuyordu. (Thierry)
- Artıları ve eksileri vardı. Bence Peres, sol kanattan kaybettiğimiz iyi ayağı olan bir futbolcuydu. Fiziksel olarak, Gigot gibi oyuncular daha sağlam duruyor.
Peres'in neden gittiğini anlamadım çünkü Tudor'un, onu oynatmasının bir yolu vardı. Bu sezon Peres ilk 11'de oynardı. Hataları olsa da, ayağı iyi olan bir oyuncuydu. (Nicolas Fillhol)
LUAN PERES KİMDİR?
19 Temmuz 1994'te Brezilya'da dünyaya gelen Luan Peres, 1.90 boyunda ve stoper mevkiinde oynuyor. Peres, tercih edilmesi halinde sol bekte de görev alabiliyor.
Peres, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 10 maça çıktı ve 1 asist üretti. Yıldız oyuncunun transfermarkt değeri 6 milyon euro.