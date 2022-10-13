Haberler Fenerbahçe Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres, Fransız ekibinde pişmanlığa neden oldu. Débat Foot Marseille yorumcuları, Luan Peres ile ilgili yaptığı açıklamalarda, Peres'in neden Marsilya'dan ayrıldıklarını anlamadıklarını ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:24
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satarken, savunmaya alternatif olarak Luan Peres'i transfer etmişti.

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

Sarı lacivertliler, Luan Peres'i Fransız ekibinden transfer ederken, KAP açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

"Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

Olympique Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.225.000 Avro ödenecektir.

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

Transfer bedeline ilaveten, futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak azami 237.500 Avro bonus bedeli Olympique Marseille Kulübüne ödenecektir.

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

FRANSA'DA PİŞMANLIK YARATTI
Öte yandan Fransız yorumcular, Marsilya'nın Luan Peres'i neden sattığını anlamadıklarını açıkladı.

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

Débat Foot Marseille yorumcuları, Luan Peres'e dair yaptıkları açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

- Bu sezon Mbemba, Saliba ve Luan Peres olsaydı, daha iyi olurdu.

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

Defansif olarak savunma aynı durumda değil. Bana göre geçen sezona nazaran, kalite olarak gerilemiş durumdayız. (Jean Charles De Bono)

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

- Para, para, para! Marsilya'ya nakit girişi olması şarttı ve yüksek maaşı olmadığı için, satılabilecek tek kişi oydu. Bu yüzden gönderildi.

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

Sol bek oynadığında küçük problemleri vardı ama 3'lü savunmada iyi oynuyordu. (Thierry)

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

- Artıları ve eksileri vardı. Bence Peres, sol kanattan kaybettiğimiz iyi ayağı olan bir futbolcuydu. Fiziksel olarak, Gigot gibi oyuncular daha sağlam duruyor.

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

Peres'in neden gittiğini anlamadım çünkü Tudor'un, onu oynatmasının bir yolu vardı. Bu sezon Peres ilk 11'de oynardı. Hataları olsa da, ayağı iyi olan bir oyuncuydu. (Nicolas Fillhol)

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

LUAN PERES KİMDİR?
19 Temmuz 1994'te Brezilya'da dünyaya gelen Luan Peres, 1.90 boyunda ve stoper mevkiinde oynuyor. Peres, tercih edilmesi halinde sol bekte de görev alabiliyor.

Marsilya'da Luan Peres pişmanlığı! Fenerbahçe'ye transferi...

Peres, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 10 maça çıktı ve 1 asist üretti. Yıldız oyuncunun transfermarkt değeri 6 milyon euro.

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