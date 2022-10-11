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Çılgın düello

9 gollü düello, Avrupa basınında da yankı buldu... İngiliz gazetesi Daily Star, “Türk gerilim filmi” başlığı ile maçı verirken, Tuttosport, “Pirlo 95’te mağlup oldu”, Sudinfo, “Çılgın maçta Batshuayi, Fenerbahçe’yi zafere taşıdı” dedi. A Bola ise Jesus’un, “1-0, 5-4 veya 10-9, önemli olan kazanmaktır” sözlerini kullandı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Çılgın düello
9 gollü düello, Avrupa basınında da yankı buldu... İngiliz gazetesi Daily Star, "Türk gerilim filmi" başlığı ile maçı verirken, Tuttosport, "Pirlo 95'te mağlup oldu", Sudinfo, "Çılgın maçta Batshuayi, Fenerbahçe'yi zafere taşıdı" dedi. A Bola ise Jesus'un, "1-0, 5-4 veya 10-9, önemli olan kazanmaktır" sözlerini kullandı...
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