Çılgın düello

9 gollü düello, Avrupa basınında da yankı buldu... İngiliz gazetesi Daily Star, “Türk gerilim filmi” başlığı ile maçı verirken, Tuttosport, “Pirlo 95’te mağlup oldu”, Sudinfo, “Çılgın maçta Batshuayi, Fenerbahçe’yi zafere taşıdı” dedi. A Bola ise Jesus’un, “1-0, 5-4 veya 10-9, önemli olan kazanmaktır” sözlerini kullandı...
9 gollü düello, Avrupa basınında da yankı buldu... İngiliz gazetesi Daily Star, "Türk gerilim filmi" başlığı ile maçı verirken, Tuttosport, "Pirlo 95'te mağlup oldu", Sudinfo, "Çılgın maçta Batshuayi, Fenerbahçe'yi zafere taşıdı" dedi. A Bola ise Jesus'un, "1-0, 5-4 veya 10-9, önemli olan kazanmaktır" sözlerini kullandı...