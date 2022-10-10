Haberler Fenerbahçe Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

Fenerbahçe, son olara Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlarken, uzatma dakikalarında Michy Batshuayi'nin ayağından bulduğu golle rakibini 5-4 mağlup etti. Sezon başında Chelsea'den transfer edilen Michy Batshuayi, attığı golle takımını sırtlarken, şimdiye dek Fenerbahçe'nin gol yollarında attığı kritik gollerle ön plana çıktı. Öte yandan Michy Batshuayi'nin gollerine dair önemli detaylar ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 13:27
Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanan müsabakada fileler 9 kez havalandı.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

Heyecan dolu ve temposu yüksek mücadelede Michy Batshuayi, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim oldu. Belçikalı santrfor performansıyla taraftarların sevgilisi oldu.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon attığı gollerden çok kaçırdıklarıyla taraftarların tepkisini çeken Belçikalı yıldız, transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'ye imza attı.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

Sarı-lacivertliler, Chelsea'ye bu transfer için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe'de bazı taraftarların tepkisine rağmen Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

Milliyet'in derlediği habere göre, sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü ayağının tozuyla Fenerbahçe - Kayserispor maçını tribünden izledi. Belçikalı yıldızı sarı-lacivertli taraftarlar çok çabuk kabullendi.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

Michy Batshuayi'ye Kayserispor maçı öncesi tezahürat yapan taraftarlara 29 yaşındaki santrfor da cevap verdi. Michy Batshuayi, Fenerbahçe tribünlerine ilk üçlüsünü Kayserispor maçında çektirdi.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

İLK MAÇINDA GALİBİYETİ GETİRDİ
Sarı-lacivertlilerin yıldızı ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı. Kadıköy'de oynanan ve 1-1'lik eşitlikle devam eden maçın 69'uncu dakikasında Jorge Jesus, Michy Batshuayi'yi oyuna dahil etti.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

29 yaşındaki santrfor 90+2'nci dakikada attığı golle birlikte sarı-lacivertlilere Dinamo Kiev karşısında galibiyeti getirdi. Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golüyle Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

AEK KARŞISINDA GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe'nin Chelsea'den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında oynanan AEK Larnaca maçına ilk 11'de başladı.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

Sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü 26'ncı dakikasında fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, AEK Larnaca'yı 2-0'lık skorla devirdi.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

KARAGÜMRÜK'Ü YIKTI
Fenerbahçe'nin yıldızı Michy Batshuayi 4-4 devam eden Fatih Karagümrük maçında 88'inci dakikada oyuna dahil oldu. Belçikalı santrfor 90+5'inci dakikada çektiği şutta rakip fileleri havalandırdı.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

Michy Batshuayi'nin golüyle birlikte sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırdı.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

29 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol attı. Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en geç golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

BATSHUAYI ATIYOR, F.BAHÇE KAZANIYOR
Belçikalı santrforun gol attığı maçlarda Fenerbahçe'nin rakiplerini mağlup etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Michy Batshuayi atıyor Fenerbahçe kazanıyor! O maçlarda...

Öte yandan Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla tüm gollerini iç saha maçlardında attı.

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