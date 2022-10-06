Fenerbahçe liderlik aşkına! İşte Jorge Jesus'un 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. B Grubu'ndaki ilk maçında Dinamo Kiev'i Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci hafta Fransa'da Rennes ile 2-2 berabere kalmıştı. Elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda olan Jorge Jesus ve öğrencileri, AEK Larnaca ile üst üste oynayacağı iki karşılaşmadan 6 puan alarak grup liderliği için bir adım öne geçmeyi hedefliyor. Konuk Larnaca'nın grupta iki maçta 3 puanı bulunuyor. Grubun diğer maçında Rennes, Dinamo Kiev'i ağırlayacak.



SADECE BİR KEZ KAYBETTİ



UEFA'nın Avrupa Ligi hesabı, Fenerbahçe ile ilgili paylaşımda bulundu. Sitede, sarı-lacivertli takım için, "Tüm kulvarlarda son 13 maçta yalnızca bir kez kaybettiler" ifadelerine yer verildi.



92. GALİBİYETİ KOVALAYACAK



Kanarya, Avrupa kupalarında oynadığı 248 karşılaşmada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı... Toplamda 316 kez ağları havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 361 gol gördü.



İSMAİL İLK 11'DE



Jesus, İsmail Yüksek'in bugün ilk onbirde olacağını açıkladı: "İsmail'in Avrupa maçlarında daha çok süre alması özel bir durum değil. Öyle denk geldiği için. Arao ve İsmail dönüşümlü oynuyor. Yarın İsmail oynayacak."

MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Alioski, İsmail, Zajc, Rossi, Emre Mor, Batshuayi.



AEK Larnaca: Piric, Christoforou, Tomovic, Milicevic, Englezou, Sanjurjo, Mamas, Triçkovski, Altman, Gyurcso, Olatunji.