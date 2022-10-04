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Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Sırbistan'ın Partizan ekibini çalıştıran tecrübeli koç Zeljko Obradovic, basın gününda konuştu. Obradovic, yaptığı açıklamada turnuvanın güçlü takımlarından bahsederken, Fenerbahçe'yi de bu listede telaffuz etti. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 17:47 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 17:48
Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Yaklaşan THY EuroLeague karşılaşmaları öncesi medya gününde konuştu.

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

İşte Obradovic'in sözleri...

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Taraftarların desteğine dikkat çeken deneyimli koç, "Tüm bilet satış rekorlarını kırmış olmamız, taraftarın bu takıma ne kadar inandığı hakkında çok şey söylüyor.

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Bunun için onlara teşekkür etmek istiyorum.

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Gerçek şu ki, EuroLeague'in en tecrübesiz takımı olarak taraftarın bize güvendiğini göstermesi, genç oyuncular için bir enerjiye dönüşüyor" dedi.

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Takımda yeni kaptanın Kevin Panter olmasını değerlendiren Obradovic, "Son kararı ben verdim ama kulüpteki insanlara danıştım.

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Kesinlikle kulüpteki herkes bu kararı kabul etti.

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Kevin Panter, basketbola kendini adamış, kaptan olmak için gerekenlere sahip.

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Gençlere rol model olan bir isim ve bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Tecrübe eksikliklerine dikkat çeken Obradovic, "Partizan, EuroLeague'de en tecrübesiz takımlardan biri.

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Bizim dışımızda Valencia ve Baskonia en deneyimsiz takımlar.

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Eğer genç ve tecrübesizsen parkeye çıkmalı ve her şeyini ortaya koymalısın.

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe, Milan, Real Madrid, Anadolu Efes, Panathinaikos, Barcelona, Olympiakos gibi takımlar var, hepsinin tecrübesi var.

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Bizim avantajımız enerji ve istek olmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Zeljko Obradovic'ten Fenerbahçe sözleri

Obradovic yönetimindeki Partizan, EuroLeague'de sezonu Berlin deplasmanında ALBA Berlin karşısında açacak.

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