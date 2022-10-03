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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde transfer sürprizi! Ferdi Kadoğlu, Crespo ve Attila Szalai...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk oldu. Mücadele, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Maç sonrası, Fenerbahçeli yıldızlara dair önemli gelişmelerin olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin 3 yıldızı; Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Attila Szalai'yi izlemek için scoutların geldiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 11:56
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde transfer sürprizi! Ferdi Kadoğlu, Crespo ve Attila Szalai...

Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde transfer sürprizi! Ferdi Kadoğlu, Crespo ve Attila Szalai...

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde transfer sürprizi! Ferdi Kadoğlu, Crespo ve Attila Szalai...

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde deplasmanda üst üste ikinci maçında da gol bulamadı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde transfer sürprizi! Ferdi Kadoğlu, Crespo ve Attila Szalai...

Fenerbahçe'de sezona çok iyi giriş yapan oyunculardan Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Miguel Crespo; Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından mercek altına alındı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde transfer sürprizi! Ferdi Kadoğlu, Crespo ve Attila Szalai...

İspanyol, İngiliz ve İtalyan takımlarının scoutları, üç yıldızı tribünden takip etti…

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde transfer sürprizi! Ferdi Kadoğlu, Crespo ve Attila Szalai...

Derbide sarı-lacivertli formayla Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmada 50 kez topla buluştu, 35 pas attı, yüzde 80 pas isabeti sağladı. Bir de şut pası verdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde transfer sürprizi! Ferdi Kadoğlu, Crespo ve Attila Szalai...

Karşılaşmaya Avrupa ve Asya ülkelerinin medyaları da ilgi gösterdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde transfer sürprizi! Ferdi Kadoğlu, Crespo ve Attila Szalai...

Derbi için İsveç, Romanya, Fransa, İngiltere, Kazakistan ve Azerbaycan'dan basın mensupları akredite oldu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde transfer sürprizi! Ferdi Kadoğlu, Crespo ve Attila Szalai...

Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun gelecek maçlarda da izleneceği ifade edildi.

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