Haim Revivo Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için favorisini açıkladı!

İsrail futbolunun efsane isimlerinden Haim Revivo gündemi değerlendirdi. 50 yaşındaki eski futbolcu bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giydi.
İsrail futbolunun efsane isimlerinden Haim Revivo gündemi değerlendirdi. 50 yaşındaki eski futbolcu bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları da giydi.
İsrailli futbol insanı, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin favorisini TRT Spor'a açıkladı.
Fenerbahçe'nin sezona iyi bir başlangıç yaptığını ve sarı-lacivertlileri takip ettiğini belirten Haim Revivo, şunları kaydetti:
Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Sezona iyi başladılar, 20 gol attılar. Bu durum onlar için öz güven kaynağı olacak. Önemli bir iş yapıyorlar. Eğer bu maçı kazanırlarsa, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet olur.
Derbide favorinin Fenerbahçe olduğunu dile getiren Haim Revivo, konuşmasına şöyle devam etti:
Fenerbahçe'yi kazanmaya yakın görüyorum. Hücum oyuncuları ne yaptıklarını biliyor. Beşiktaş çok zor bir deplasman ama şampiyon olmak istiyorsanız, kazanmak zorundasınız.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'u değerlendiren İsrailli futbol adamı, "Jorge Jesus, çok kaliteli bir teknik adam. Hücum oyununu iyi oynuyor fakat benim için Mustafa Denizli farklı bir yere sahip" diye konuştu.
Fenerbahçe'de bireysel performanstan çok takım olarak hareket etmenin daha önemli olduğunu vurgulayan Haim Revivo, "Bu sezon tek bir oyuncu olmak zorunda değil. Tüm takım şampiyon olmak istiyorsa, hep birlikte hareket etmeli. Biz 2001'de şampiyon olduğumuzda tek bir vücut gibi hareket ettik. Bugün oyuncular da böyle davranmalı" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler'in performansını yorumlayan Haim Revivo, "Arda Güler'in oyun tarzını beğeniyorum. Nasıl gol atması gerektiğini biliyor. Türk genç oyuncuları izlemeyi seviyorum. Altyapı bence çok önemli. Fenerbahçe'de temel her zaman Türk oyuncular üzerine kurulmalı" yorumunda bulundu.
Haim Revivo açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Beşiktaş'ı 2-0 yendiğimiz bir maç hatırlıyorum, iki golü de Serhat Akın attı. Oraya hazır bir şekilde gittik. Kalabalık savunmaya rağmen, Serhat gollerini attı. İlk dakikadan itibaren kazanmak için her şeyi yaptık. O sezon hayatımın en güzel sezonuydu. İlk yılımdı, pek çok kaliteli oyuncular vardı. İnsanlar, bana Şampiyonlar Ligi'nde kazanacağımızın maçların heyecanını anlatıyordu.
Herkes uzun yıllar boyunca şampiyonluğu bekliyordu. Okocha'dan sonra üstümde ağır bir sorumluluk vardı. Mustafa Denizli ile şampiyon olduk. Galatasaray'ın son maçta 5 veya 6 gol atması gerekiyordu ama son maçımızı kazanarak buna izin vermedik. Samsunspor'a 2 gol attım, hayatımın en güzel anlarından birisidir.
Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Türkiye'deki son yılımda Galatasaray'a transfer oldum. İnsanlar Fenerbahçe'den isteyerek ayrıldığımı sanıyorlar ama bana 8 ay boyunca ödeme yapılmadı. Yeni bir sözleşme için konuştum ama ikna edemedim. Almanya'ya ailemi görmeye gittim ve orada benimle ilgilenen kulüpler vardı ama ben Türkiye'de kalmak istedim.
Galatasaray bana 2.5 yıllık sözleşme önerdi, ilk başta sıcak bakmadım ama başka çarem yoktu. Fenerbahçe bana çok şey kattı. İsrail dışında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ilk oyuncuyum. Onları her zaman takip ettim. Kalbim hep onlardan yana.
Kulübümü ve taraftarlarımızı çok seviyorum, onları her zaman saygıyla anıyorum. Ne zaman onlarla karşılaşsam bana desteklerini gösteriyorlar.