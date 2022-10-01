Haim Revivo Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için favorisini açıkladı!

Fenerbahçe'de bireysel performanstan çok takım olarak hareket etmenin daha önemli olduğunu vurgulayan Haim Revivo, "Bu sezon tek bir oyuncu olmak zorunda değil. Tüm takım şampiyon olmak istiyorsa, hep birlikte hareket etmeli. Biz 2001'de şampiyon olduğumuzda tek bir vücut gibi hareket ettik. Bugün oyuncular da böyle davranmalı" ifadelerini kullandı.