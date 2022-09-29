Haberler Fenerbahçe Volkan Demirel'den dikkat çeken Arda Güler yorumu! "Bence Jesus..."

Volkan Demirel'den dikkat çeken Arda Güler yorumu! "Bence Jesus..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Arda Güler tercihiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Jesus'un kararında haklı olduğunu dile getiren Demirel, "Arda’nın biraz daha futbol anlamında tecrübelenmesi gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 08:18
Volkan Demirel'den dikkat çeken Arda Güler yorumu! "Bence Jesus..."

Geçtiğimiz günlerde Hatayspor'da göreve başlayan teknik direktör Volkan Demirel, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Şu anda ligde sonuncu olan bordo-beyazlı kulübün, sezonu ilk 7'de bitireceğini vurgulayan Demirel, Fenerbahçe ile ilgili de konuştu.

17 yaşındaki Arda Güler konusunda Jesus'un ne yapmak istediğini anladığını belirten 40 yaşındaki hoca, "Arda'nın biraz daha futbol anlamında tecrübelenmesi gerekiyor. Evet top ayağına çok yakışıyor ve görsel olarak iyi izletiyor ama bence Jesus, zamanlamayı çok iyi yapıyor" dedi.

Ayrıca Jesus'un, rakibe göre farklı sistemlerle çıkmasının hoşuna gittiğini belirten Demirel, jübile isteyip istemediği sorusuna da şu yanıtı verdi:

Bu içimde bir yara değil, bana verilebilecek bir değer değil. Sokağa çıktığımda bir Fenerbahçeli taraftarın boynuma sarılması bambaşka bir boyut.

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