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Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi Batshuayi konuştu! "Şansımız..."

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi, sarı lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi basın mensuplerına açıklamalarda bulundu. Batshuayi yaptığı konuşmada, derbideki şanslarını değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 15:22
Beşiktaş Fenerbahçe maçı öncesi Batshuayi konuştu! "Şansımız..."

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, haftasonu oynayacakları Beşiktaş derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalar...

"Benim açımdan özel bir maç olacak. Eski takımıma karşı oynayacağım. Fenerbahçe olarak düşüncemiz, bu büyük derbiyi kazanmak olacak."

"DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM, GALİBİYET OLACAK"
"Doğum günüm için bana hediye, takım olarak alacağımız galibiyet olacaktır. Bir forvet oyuncusu olarak da tabii ki gol atmak isterim."

"Beşiktaş'ın oyun stilini tanıyorum. Ancak oyun tarzları değişebilir. %50, %50 olarak görüyorum şansları."

Soru: "Eski takımına karşı gol atarsan bir sevinç yapacak mısın?"

Michy Batshuayi: "Açıkcası önemli olan bu derbide gol atmak. Ondan sonra ne olacak göreceğiz."

"Forvet oyuncusu olarak böyle ofansif bir sistemde oynamak büyük bir keyif. İdmanlarda da sürekli buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Ambiyans olarak iyi bir stadyumda oynayacağız. Beşiktaş'ın taraftarları ateşleyici unsura sahip. Bu, bir forvet oyuncusunu "Geçen sene atmış olduğum gollerden daha çok gol atabilirdim. Bazen böyle şanssızlık oluyor. Bazı eksik yönlerimi gidermek için sürekli çalışıyorum."motive edecek sebeplerden biri."

"GEÇEN SENE DAHA ÇOK ATABİLİRDİM"
"Geçen sene atmış olduğum gollerden daha çok gol atabilirdim. Bazen böyle şanssızlık oluyor. Bazı eksik yönlerimi gidermek için sürekli çalışıyorum."

Soru: "Geçen sezon çok fazla direkten dönen topunuz oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz?"

Bazen attığınız şutlar gol olur, bazen direkler döner. Bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum."

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