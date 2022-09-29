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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Enner Valencia...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'de oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Kanarya, Beşiktaş deplasmanından mutlak galibiyet bekliyor. Öte yandan Ekvador Milli Takımı'nda istediğini bulamayan ve penaltı kaçıran Enner Valencia ile Jorge Jesus özel olarak ilgilenecek. İşte Jesus'un o hamlesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 09:07
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Jorge Jesus'tan sürpriz hamle! Enner Valencia...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'nda kaçırdığı penaltıyla gündeme geldi. Ülkesi Ekvador'un Japonya ile 0-0 berabere kaldığı hazırlık maçında 83. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, vuruşunda kaleciyi aşamadı.

Başarılı santrfor Enner Valencia, bu sezon Dinamo Kiev'le oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçında da penaltı atışından yararlanamamıştı. Kritik maçın 70. dakikasında penaltı kazanan Sarı-Lacivertliler, beraberlik fırsatı yakalamıştı.

20 GOLÜN 7'SİNİ KAYDETTİ
Fakat topun başına geçen Enner Valencia penaltıyı kaçırmıştı. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta toplam 7 gol atarak gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.

Akşam'ın haberine göre, Süper Lig'de 8. haftaya girilirken Teknik Direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si şu ana kadar ligde en fazla gol atan takım konumunda. Sezon başından beri hücum futbolu oynatan Portekizli çalıştırıcı, toplamda 20 gol buldu. Tecrübeli hoca, toplamda kaydedilen 20 golün 7'sine imza atan futbolcusuyla Beşiktaş derbisi öncesinde özel olarak ilgilenecek.

AKŞAM YEMEĞİNE ÇIKACAK
Milli takımda morali bozulan Valencia ile bire bir görüşmeler gerçekleştirecek olan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncusu pazar günkü kritik maça mental olarak da hazırlamayı planlıyor. Jorge Jesus'un Valencia ile tesisler dışında bir mekanda da akşam yemeği yiyeceği öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler, pazar günkü Beşiktaş mücadelesinde mutlak 3 puan hedefliyor. Portekizli hoca, bütün oyuncuların her anlamda derbiye hazır olmasını istiyor. Bu sebeple özellikle Enner Valencia üzerinde ısrarla duracak.

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