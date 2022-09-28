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FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'la yollar resmen ayrıldı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe forması giyen Filip Novak takımdan resmen ayrıldı. Çek futbolcunun BAE ekiplerinden Al Jazira ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 11:55 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 12:10
FENERBAHÇE HABERLERİ - Filip Novak'la yollar resmen ayrıldı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un ligde şans vermediği, UEFA listesine de dahil etmediği sol bek Filip Novak takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre 32 yaşındaki Çek futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmileşmesi bekleniyor.

2020 yazında Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Novak, bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Geride kalan iki sezonda Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkan deneyimli futbolcu 4 gol atıp 3 de asist yaptı.

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