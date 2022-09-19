Haberler Fenerbahçe Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Her şey berbattı"

Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Her şey berbattı"

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı öncesi UEFA Avrupa Ligi grup maçında Rennes ile oynadığı müsabakada, kritik bir hata yaparak penaltıya sebebiyet veren Benjamin Bourigeaud, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Benjamin Bourigeaud yaptığı konuşmada, Fenerbahçe maçında yaptırdığı penaltı sonrası hissiyatlarından bahsetti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 13:54 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 14:04
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Herşey berbattı"

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, geçtiğimiz Perşembe akşamı Fransız temsilcisi Rennes ile karşı karşıya gelmişti.

Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Herşey berbattı"

Müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmış, temsilcimiz grubunda liderliğe yükselmişti.

Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Herşey berbattı"

Fenerbahçe, Rennes gibi zorlu bir deplasmandan en azından 1 puanla ayrılmanın sevincini yaşıyordu.

Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Herşey berbattı"

Kanarya bununla beraber, Pazar günü Alanyaspor'u evinde konuk etmiş ve maçtan 5-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrılmıştı.

Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Herşey berbattı"

Rennes cephesinde Fenerbahçe maçının yankıları devam ederken, konuya ilişkin Benjamin Bourigeaud açıklamalarda bulundu.

Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Herşey berbattı"

Valencia'ya müdahale yapan ve penaltıya sebebiyet veren Benjamin Bourigeaud, o geceyi anlattı.

Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Herşey berbattı"

"Sezona karmaşık bir başlangıç yaptım.

Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Herşey berbattı"

Yavaş yavaş güçleniyorum.

Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Herşey berbattı"

Perşembe günü iyi bir oyun oynadığımı düşünüyorum ancak performansımı bozan küçük hatalar var.

Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Herşey berbattı"

Hocamla konuştum o akşamın benim adıma karmaşık bir sorunu vardı.

Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Herşey berbattı"

Maç sonrası sakin bir kafa ile kalmak, kendimi kişisel bir şekilde sorgulamam gerekiyordu.

Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Herşey berbattı"

Takımımın sahip olacağı 2 fazladan puana maç olacak bir hata yapmıştım, açıkçası herşey berbattı."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de günah keçisi ilan edilmişti! Jorge Jesus’un vazgeçilmezi oldu…
Fatih Terim'in ekibinden çıkan Riera rekorları altüst etti
Vitor Pereira'nın ikinci piyangosu! Devler onun için yarışta
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia'dan büyük başarı! Lewa ve Haaland'ı solladı
Kariyerinin müjdesi geliyor! Heyecanlı bekleyiş...
İçişleri Bakanlığı'ndan binlerce sözleşmeli personel ilanı
2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
19 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia'dan büyük başarı! Lewa ve Haaland'ı solladı Valencia'dan büyük başarı! Lewa ve Haaland'ı solladı 13:15
"Hakem hatalarını en aza indirmek istiyoruz" "Hakem hatalarını en aza indirmek istiyoruz" 13:00
Necip için özel plan! F.Bahçe derbisinde... Necip için özel plan! F.Bahçe derbisinde... 12:52
Maç sonu uçakta kavga çıktı! Ağaoğlu ve Yusuf devreye girdi Maç sonu uçakta kavga çıktı! Ağaoğlu ve Yusuf devreye girdi 12:40
Kariyerinin müjdesi geliyor! Heyecanlı bekleyiş... Kariyerinin müjdesi geliyor! Heyecanlı bekleyiş... 12:38
Türkiye - Lüksemburg maçının hakemi belli oldu! Türkiye - Lüksemburg maçının hakemi belli oldu! 12:26
Daha Eski
Sivasspor galibiyete hasret Sivasspor galibiyete hasret 12:23
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm 12:23
Muslera'dan müthiş istatistik! Süper Lig'in en iyisi Muslera'dan müthiş istatistik! Süper Lig'in en iyisi 12:07
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer... F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Alanyaspor maçı ve transfer... 11:38
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta? 11:31
Yusuf Demir yerli statüsüne geçecek mi? Dursun Özbek açıkladı Yusuf Demir yerli statüsüne geçecek mi? Dursun Özbek açıkladı 11:20