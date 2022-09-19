Rennes'in yıldızından Fenerbahçe maçı itirafı! "Her şey berbattı"

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, geçtiğimiz Perşembe akşamı Fransız temsilcisi Rennes ile karşı karşıya gelmişti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, geçtiğimiz Perşembe akşamı Fransız temsilcisi Rennes ile karşı karşıya gelmişti.
Müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmış, temsilcimiz grubunda liderliğe yükselmişti.
Fenerbahçe, Rennes gibi zorlu bir deplasmandan en azından 1 puanla ayrılmanın sevincini yaşıyordu.
Kanarya bununla beraber, Pazar günü Alanyaspor'u evinde konuk etmiş ve maçtan 5-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrılmıştı.
Rennes cephesinde Fenerbahçe maçının yankıları devam ederken, konuya ilişkin Benjamin Bourigeaud açıklamalarda bulundu.
Valencia'ya müdahale yapan ve penaltıya sebebiyet veren Benjamin Bourigeaud, o geceyi anlattı.
Benjamin Bourigeaud, yaptığı konuşmada Fenerbahçe maçı sonrası kendisini 'berbat' hissettiğini ifade etti.
Öte yandan yıldız oyuncu, hocasından bir müddet izin istediğini de aktardı.
İşte Benjamin Bourigeaud'ın o sözler...
"Sezona karmaşık bir başlangıç yaptım.
Yavaş yavaş güçleniyorum.
Perşembe günü iyi bir oyun oynadığımı düşünüyorum ancak performansımı bozan küçük hatalar var.
Hocamla konuştum o akşamın benim adıma karmaşık bir sorunu vardı.
Maç sonrası sakin bir kafa ile kalmak, kendimi kişisel bir şekilde sorgulamam gerekiyordu.
Takımımın sahip olacağı 2 fazladan puana maç olacak bir hata yapmıştım, açıkçası herşey berbattı."