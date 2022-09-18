FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de Akdeniz akşamı! İşte Jorge Jesus'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligin 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden sarılacivertliler, geçtiğimiz haftayı bay geçmişti. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Jorge Jesus'un öğrencileri, Alanyaspor karşısında 3 puanı alarak milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

HÜCUM BORUSU

İki takımın ligde geçen sezon İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazanırken, Alanya'daki mücadelede ise Fenerbahçe rakibini 5-2 mağlup etti... Sarı-lacivertlilerin taraftarı önünde yine 3'lü savunma ve hücuma dönük bir anlayışla sahada yer alması bekleniyor. Kanarya, Jorge Jesus ile ligde bu sezon evinde oynadığı üç karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Corendon Alanyaspor ise deplasmanda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

YİNE KAPALI GİŞE

Alanyaspor maçı için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Ülker Stadı'nda tribünler bu akşam da dolu olacak. Kombineler ile birlikte statta 45 binin üzerinde taraftarın yer alması bekleniyor. Rennes önündeki müthiş mücadele nedeniyle Jorge Jesus ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunulacak.

FENER '6-3' ÖNDE

FenerbahçE ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 12 maçtan 6'sını sarı- lacivertliler, 3'ünü ise Corendon Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 23 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 14 gol kaydetti.

SERDAR AZİZ GÖREVE HAZIR

Luan Peres'in yokluğunda savunmada Serdar Aziz formaya aday. Tecrübeli futbolcu oynaması halinde Gustavo Henrique ile birlikte defansın sağı ve ortasında konumlanacak. Attila Szalai üçlünün soluna geçecek. Serdar, Rennes deplasmanında yedek beklemişti.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma ve pas+pres çalışmalarının ardından taktik prova gerçekleştirildi. Oyuncular idmanın ardından kampa girdiler. Takımda moraller üst seviyede.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Ferdi, Alioski, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, Pedro

Alanyaspor: Runnarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Furkan, Balkovec, Umut, Doumbia, Efkan, Efecan, Oğuz Aydın, Eduardo