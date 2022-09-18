Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de Akdeniz akşamı! İşte Jorge Jesus'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de Akdeniz akşamı! İşte Jorge Jesus'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Rennes ile Avrupa Ligi’nde 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, ligde taraftarının huzuruna çıkıyor... Kadıköy'de Alanyaspor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. İşte Jorge Jesus'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kadıköy'de Akdeniz akşamı! İşte Jorge Jesus'un Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında bugün Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligin 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden sarılacivertliler, geçtiğimiz haftayı bay geçmişti. Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Jorge Jesus'un öğrencileri, Alanyaspor karşısında 3 puanı alarak milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

HÜCUM BORUSU
İki takımın ligde geçen sezon İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazanırken, Alanya'daki mücadelede ise Fenerbahçe rakibini 5-2 mağlup etti... Sarı-lacivertlilerin taraftarı önünde yine 3'lü savunma ve hücuma dönük bir anlayışla sahada yer alması bekleniyor. Kanarya, Jorge Jesus ile ligde bu sezon evinde oynadığı üç karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Corendon Alanyaspor ise deplasmanda 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

YİNE KAPALI GİŞE
Alanyaspor maçı için satışa çıkarılan biletlerin tamamı tükendi. Ülker Stadı'nda tribünler bu akşam da dolu olacak. Kombineler ile birlikte statta 45 binin üzerinde taraftarın yer alması bekleniyor. Rennes önündeki müthiş mücadele nedeniyle Jorge Jesus ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunulacak.

FENER '6-3' ÖNDE
FenerbahçE ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 12 maçtan 6'sını sarı- lacivertliler, 3'ünü ise Corendon Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 23 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 14 gol kaydetti.

SERDAR AZİZ GÖREVE HAZIR
Luan Peres'in yokluğunda savunmada Serdar Aziz formaya aday. Tecrübeli futbolcu oynaması halinde Gustavo Henrique ile birlikte defansın sağı ve ortasında konumlanacak. Attila Szalai üçlünün soluna geçecek. Serdar, Rennes deplasmanında yedek beklemişti.

HAZIRLIKLAR TAMAM
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma ve pas+pres çalışmalarının ardından taktik prova gerçekleştirildi. Oyuncular idmanın ardından kampa girdiler. Takımda moraller üst seviyede.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Ferdi, Alioski, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, Pedro

Alanyaspor: Runnarsson, Pereira, Fatih Aksoy, Furkan, Balkovec, Umut, Doumbia, Efkan, Efecan, Oğuz Aydın, Eduardo

DİĞER
Gönül Dağı’nın Taner’i Berk Atan paylaşımı ile mest etti! “Gülümsediğinde çok güzel görünüyor”
İstanbul'da taksiciye falçatalı saldırı! Boğazı kesildi kanlar içinde kaldı
Çakar'dan flaş Ismael sözleri! "Takımı sabote ediyor"
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda şans bekliyor
Lincoln ve eşi Türkçe öğreniyor
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 18 Eylül 2022 Döviz Kuru
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (17 Eylül 2022)
KPSS NE ZAMAN? | Ertelenen KPSS hangi gün, saat kaçta? - 2022 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Alan Bilgisi tarihleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik Buruk Terim'i solladı! İşte o istatistik 07:38
Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! "Bir takım bulup gitmeli" 06:58
Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? Ersin'le tekrar masaya! Beşiktaş teklif yükseltecek mi? 00:25
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş yorumu: Ateşleyecek biri yok! 23:33
Murray: Bu oyun kimseyi memnun etmez Murray: Bu oyun kimseyi memnun etmez 23:33
Cimbom huzur buldu! 100 günde kökten değişim Cimbom huzur buldu! 100 günde kökten değişim 23:32
Daha Eski
Beşiktaş'a İstanbul çelmesi! Beşiktaş'a İstanbul çelmesi! 23:32
Yeni lider A. Demirspor! İşte güncel puan durumu Yeni lider A. Demirspor! İşte güncel puan durumu 23:32
Paşa Ümraniye karşısında galip! Paşa Ümraniye karşısında galip! 23:31
Jesus'un prensi İsmail için A Milli Takım şoku! Jesus'un prensi İsmail için A Milli Takım şoku! 23:31
G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... G.Saray'da isyan çıktı! Okan Buruk ile görüşme... 23:31
F.Bahçe'nin eski yıldızı 3. Lige transfer oldu F.Bahçe'nin eski yıldızı 3. Lige transfer oldu 23:31