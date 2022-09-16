Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes-Fenerbahçe maçı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes-Fenerbahçe maçı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi B grubunda temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Rennes ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadele, Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 08:38
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes-Fenerbahçe maçı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes-Fenerbahçe maçı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı!

Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes-Fenerbahçe maçı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı!

Rakibine net gol pozisyonu vermeyen sarı-lacivertlilerin, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes-Fenerbahçe maçı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı!

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Müsabakanın 52 ve 54'üncü dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla üst üste 2 gol yiyen Fenerbahçe, gollerin şokunu 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu golle atlattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes-Fenerbahçe maçı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı!

Müsabakanın 83. dakikasında ev sahibi takımın 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes-Fenerbahçe maçı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı!

Rennes ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, 2 dakika kadar geç başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes-Fenerbahçe maçı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı!

Hakem başlama düdüğünü çalmadan önce Rennes kale arkası tribünlerinde meşaleler yakıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes-Fenerbahçe maçı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı!

Sahada topun görüşü düşerken hakem dumanın kaybolmasını bekledi. Hemen ardından Fenerbahçe tribünlerinde meşaleler yakılınca müsabaka yaklaşık 2 dakika kadar geç başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes-Fenerbahçe maçı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı!

Bu mücadele Fransız basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetlerden bazıları...

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Onun için üzülüyorum"
F.Bahçe'de Zajc planı! 2. teklifi de kabul etmezse...
KAYSERİ HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
KASTAMONU HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
KARS HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransız basını böyle gördü! "Kendi kendini batırdı" Fransız basını böyle gördü! "Kendi kendini batırdı" 08:37
Olay sözler! "Onun için üzülüyorum" Olay sözler! "Onun için üzülüyorum" 08:12
Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Vazgeçilmez, önemli ve gerekli" Yıldız isme övgüler yağdırdı! "Vazgeçilmez, önemli ve gerekli" 07:33
5 dakika olsa kazanırdık 5 dakika olsa kazanırdık 01:23
Müthiş dönüş! Müthiş dönüş! 01:22
Doğru kadro mu? Doğru kadro mu? 01:21
Daha Eski
Kalite ve mücadele Kalite ve mücadele 01:20
Roma evinde rahat kazandı Roma evinde rahat kazandı 00:38
AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! 00:38
Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor 00:38
Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor Belözoğlu: Bizim için her şey çok iyi gidiyor 00:37
AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! AEK Larnaca Kiev'i deplasmanda yıktı! 00:34