FENERBAHÇE HABERLERİ - Rennes-Fenerbahçe maçı Fransız basınında geniş yankı uyandırdı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.
Roazhon Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarının büyük bölümünde topa hakim olmayı başardı.
Rakibine net gol pozisyonu vermeyen sarı-lacivertlilerin, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR'a takıldı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.
İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım oldu. Müsabakanın 52 ve 54'üncü dakikalarında savunma arkasına atılan uzun toplarla üst üste 2 gol yiyen Fenerbahçe, gollerin şokunu 60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu golle atlattı.
Müsabakanın 83. dakikasında ev sahibi takımın 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Rennes ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, 2 dakika kadar geç başladı.
Hakem başlama düdüğünü çalmadan önce Rennes kale arkası tribünlerinde meşaleler yakıldı.
Sahada topun görüşü düşerken hakem dumanın kaybolmasını bekledi. Hemen ardından Fenerbahçe tribünlerinde meşaleler yakılınca müsabaka yaklaşık 2 dakika kadar geç başladı.
Bu mücadele Fransız basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetlerden bazıları...
FOOT MERCATO
"Rennes'in dev hayal kırıklığı"
FOOT01
"Rennes, Fenerbahçe karşısında kendi kendini batırdı"
EUROSPORT.FR
"Fenerbahçe'yle berabere kalan Rennes için berbat sonlu bir maç"
ONZE MONDIAL
"Bretonlar (Rennes) uzatmalarda kontrol altına alındı"
RMC SPORT
"İyi geçirdiği maçın ardından Rennes, son anlarda berabere kaldı"