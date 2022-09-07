FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Beşiktaş'ın da istediği Tayyip Talha Sanuç için devrede!

Transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala kulüpler, çalışmalarında gaza bastı. A Spor'un son dakika haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Adana Demirspor'un genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç için devreye girdi.



TAYYİP TALHA SANUÇ KİMDİR?

17 Aralık 1999 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Karabükspor altyapısında başladı. 2018 yılında 245 bin euro bonservis bedeli ile Adana Demirspor'a transfer oldu. Mavi-lacivertli formayla 96 karşılaşmada görev alan Tayyip Talha, 5 gol kaydetti. 22 yaşındaki genç futbolcu, stoper mevkisinde forma giyiyor. 1.88 cm boyundaki başarılı oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Tayyip Talha Sanuç'un güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro...



Öte yandan A Spor Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, konuya ilişkin, "Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç'un durumunu yakından takip ediyor. Adana Demirspor'a istenen bonservis bedelini sordu. Oyuncunun şartlarını sordu. Fenerbahçe'nin görüştüğü başka stoperler de var. Yabancı isimler de var." ifadelerini kullandı.