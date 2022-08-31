FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Claudiu Petrila için devrede!

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Jorge Jesus ile şampiyonluk ipi göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer sezonunun bitmesine yakın girişimler sıklaştırıldı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Jorge Jesus ile şampiyonluk ipi göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer sezonunun bitmesine yakın girişimler sıklaştırıldı.
Sarı-lacivertlilerle ilgili Rumen basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Cluj takımı teknik direktörü Dan Petrescu yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan bir ismi açıkladı.
Dan Petrescu'nun açıklamasına göre Fenerbahçe, Cluj takımının 21 yaşındaki yıldızı Claudiu Petrila için devreye girdi. Rumen basınına yansıyan haberde, Fenerbahçe'nin yanı sıra genç futbolcu için İspanya'dan Osasuna ve MLS'ten Dallas'ın devrede olduğu iddia edildi.
Claudiu Petrila geçtiğimiz sezon 41 maçta görev almış ve takımına 10 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı. Bu sezon 14 maçta görev alan genç futbolcu 1 gollük katkı yaptı.
Cluj alt yapısından yetişen Claudiu Petrila'nın güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Yıldız futbolcunun 2023 yılına kadar takımı ile sözleşmesi bulunuyor.