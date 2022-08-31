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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Claudiu Petrila için devrede!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Rumen basınına açıklamalarda bulunan Dan Petrescu, flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte Dan Petrescu'nun açıklamaları ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:26 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 18:28
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Claudiu Petrila için devrede!

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Jorge Jesus ile şampiyonluk ipi göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer sezonunun bitmesine yakın girişimler sıklaştırıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Claudiu Petrila için devrede!

Sarı-lacivertlilerle ilgili Rumen basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Cluj takımı teknik direktörü Dan Petrescu yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan bir ismi açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Claudiu Petrila için devrede!

Dan Petrescu'nun açıklamasına göre Fenerbahçe, Cluj takımının 21 yaşındaki yıldızı Claudiu Petrila için devreye girdi. Rumen basınına yansıyan haberde, Fenerbahçe'nin yanı sıra genç futbolcu için İspanya'dan Osasuna ve MLS'ten Dallas'ın devrede olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Claudiu Petrila için devrede!

Claudiu Petrila geçtiğimiz sezon 41 maçta görev almış ve takımına 10 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı. Bu sezon 14 maçta görev alan genç futbolcu 1 gollük katkı yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Claudiu Petrila için devrede!

Cluj alt yapısından yetişen Claudiu Petrila'nın güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Yıldız futbolcunun 2023 yılına kadar takımı ile sözleşmesi bulunuyor.

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