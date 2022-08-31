Dinamo Kiev'de Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık gelişmesi! Denys Popov...

Fenerbahçe, bir yandan Cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçına odaklanırken, diğer yandan da 8 Eylül'de karşı karşıya geleceği Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, bir yandan Cumartesi günü oynayacağı Kayserispor maçına odaklanırken, diğer yandan da 8 Eylül'de karşı karşıya geleceği Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Bununla beraber Ukrayna temsilcisine, 8 Eylül'de oynanacak maç öncesi kötü haber geldi.
GENÇ STOPER SAKATLANDI
Ukrayna basınında yer alan habere göre Dinamo Kiev'de, Denys Popov Fenerbahçe maçında görev alamayacak.
Omuz sakatlığı geçiren oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Denys Popov, Dinamo Kiev'in Fenerbahçe ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçında 83 dakika, 2. maçta 120 dakika sahada kalmıştı.