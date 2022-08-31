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Dinamo Kiev'de Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık gelişmesi! Denys Popov...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Dinamo Kiev'e, genç stoper Denys Popov'dan kötü haber geldi. 23 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanan maçlarda forma giymişti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 10:55
Dinamo Kiev'de Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık gelişmesi! Denys Popov...

Omuz sakatlığı geçiren oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Dinamo Kiev'de Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık gelişmesi! Denys Popov...

Denys Popov, Dinamo Kiev'in Fenerbahçe ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçında 83 dakika, 2. maçta 120 dakika sahada kalmıştı.

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