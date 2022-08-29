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KONYASPOR FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Konyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI - Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Konyaspor ile Fenerbahçe, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de oynanan 3 maç sonunda Fenerbahçe 13 gol atarken, Konyaspor kalesinde gol görmedi. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:10
KONYASPOR FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇI CANLI 📺 | Konyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında kozlarını paylaşacak. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Serkan Ok yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak ise Atilla Karaoğlan görev alacak.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor ise güçlü rakibi karşısında kazanmak istiyor.

Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Konyaspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

KONYASPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 43. RANDEVU
Konyaspor ile Fenerbahçe, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek.

Aralarında daha önce oynanan 42 maçta Konyaspor 7 kez sahadan gaip ayrılırken, Fenerbahçe ise 32 defa rakibini mağlup etti. 3 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

Bu maçlarda Konyaspor 47 kez gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe 78 defa fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Fenerbahçe 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

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