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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi iki eksik!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'la Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımda Nazım Sangare ile Serdar Aziz, bu mücadelede forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin en çok ses getiren transferi Joao Pedro ise takıma döndü. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 11:09
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi iki eksik!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabaka saat 19.15'te başlayacak. Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ilk 3 maçta 7 puan toplarken rakip filelere attığı 13 golle ön plana çıktı. Ev sahibi Arabam.com Konyaspor da ilk 3 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında sakatlığı sebebiyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Nazım Sangare ile Serdar Aziz, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

JOAO PEDRO SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin en çok ses getiren transferi Joao Pedro, Konyaspor maçıyla sahne alacak. Transferinin ardından uzun süre sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan tecrübeli golcünün, Konyaspor karşısında süre alması bekleniyor.

BRUMA VE KING HAZIR

Fenerbahçe'de Bruma ve Joshua King, hazır duruma geldi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Bruma ile kas yorgunluğu nedeniyle son 2 maçı kaçıran Joshua King, son idmanlarda takımla çalışmalara katıldı. Her iki oyuncu da teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

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