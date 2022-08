Jorge Jesus: Hep daha iyi olmalı

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe şimdi tekrar gözünü Avrupa'ya çevirdi. Avrupa Ligi play off turunda perşembe günü sahasında Avusturya Wien'i konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus kaza istemiyor. Öğrencilerine ilk maçta alınan 2-0'lık galibiyetin rahatlığına girmemelerini söyleyen Portekizli çalıştırıcı "Her hafta üstüne koyarak ivme kazanarak ilerliyoruz. Her galibiyet ekstra öz güven demek. Her zaman daha iyisini yapmak için çalışacaksınız" diyerek işleri sıkı tutuyor. Usta hoca, idmanlarda da disiplinli tavırları ile dikkat çekiyor.