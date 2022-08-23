Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mergim Berisha için Bundesliga derken... İşte yeni adresi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mergim Berisha için Bundesliga derken... İşte yeni adresi

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netlik kazanıyor. Jorge Jesus'un tercih etmediği Mergim Berisha için Almanya'ya transfer olması beklenirken rotanın Premier Lig'e döndüğü belirtildi. İşte o takım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 15:41
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mergim Berisha için Bundesliga derken... İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mergim Berisha için Bundesliga derken... İşte yeni adresi

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda takımda kalacak ve takımdan ayrılacak isimlere netlik kazandırıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mergim Berisha için Bundesliga derken... İşte yeni adresi

Takımdan ayrılacak isimlerin başında da Mergim Berisha geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mergim Berisha için Bundesliga derken... İşte yeni adresi

5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz Salzburg'dan transfer edilen Mergim Berisha için Fenerbahçe, Avusturya ekibine 5 milyon euro bonservis ödemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mergim Berisha için Bundesliga derken... İşte yeni adresi

Sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Berisha, sarı lacivertli takımda 32 maça çıkarken, 8 gol 3 asistlik performans sergileyerek taraftarların gözüne girmeyi başaramamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mergim Berisha için Bundesliga derken... İşte yeni adresi

Alman golcü, eski takımı Salzburg'da ise çıktığı 58 maçta 24 gol 15 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Golcü transferinde büyük ters köşe! Icardi ve Belotti derken...
Civan Canova'nın eski eşi Açelya Akkoyun'un zor anları! Selfie rezaleti sosyal medyada da büyük tepki çekti: "Çok ayıp, çok yazık"
Fenerbahçe'ye transferde müjde geldi! 'Şartlı' onay...
Weghorst Hollanda'da gündem oldu! "Burnley olmadı ama..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe ilk kez Eskişehir'de!
Resmen açıklandı! Konyaspor - F.Bahçe maçı...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
Gram altın fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
İŞTE YENİ SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş’ta Salih Uçan ve N’Koudou göz dolduruyor Beşiktaş’ta Salih Uçan ve N’Koudou göz dolduruyor 15:48
Gençlerbirliği kuvvet çalıştı Gençlerbirliği kuvvet çalıştı 15:47
United taraftarlarının Glazer tepkisi! United taraftarlarının Glazer tepkisi! 15:44
Kopenhag Trabzon'da Kopenhag Trabzon'da 15:42
Fenerbahçe ilk kez Eskişehir'de! Fenerbahçe ilk kez Eskişehir'de! 15:41
Berisha için Bundesliga derken... Berisha için Bundesliga derken... 15:41
Daha Eski
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev 15:38
Sivasspor - Malmö maçı saat kaçta? Sivasspor - Malmö maçı saat kaçta? 15:33
Fenerbahçe - Austria Wien maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Austria Wien maçı saat kaçta? 14:39
Ergin Atamanda'dan 2 dev maç öncesi açıklama! Ergin Atamanda'dan 2 dev maç öncesi açıklama! 14:30
Resmen açıklandı! Konyaspor - F.Bahçe maçı... Resmen açıklandı! Konyaspor - F.Bahçe maçı... 14:22
Aaron Boupendza'dan transfer isyanı! Fenerbahçe... Aaron Boupendza'dan transfer isyanı! Fenerbahçe... 14:07