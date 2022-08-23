FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Mergim Berisha için Bundesliga derken... İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda takımda kalacak ve takımdan ayrılacak isimlere netlik kazandırıyor.
Takımdan ayrılacak isimlerin başında da Mergim Berisha geliyor.
Fenerbahçe'nin Alman santrforu Mergim Berisha için artık yolun sonu göründü.
Jorge Jesus'un gelişi sonrası gözden düşen ve kadroya giremeyen Mergim Berisha, Almanya'ya gidecek derken herkesi ters köşe yaparak Premier Lig'in yolunu tutuyor.
MERGİM BERİSHA'DAN SÜRPRİZ TRANSFER
Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Berisha için Almanya'ya gideceği konuşulurken, gündeme bomba gibi bir haber düştü.
Mainz ve Stuttgart'a gideceği konuşulan 24 yaşındaki golcü için aksam.com.tr'nin haberine göre eski hocası Jesse Marsch devreye girdi ve Leeds United için transfer operasyonu başladı.
Forvet arayışı içinde olan Premier Lig ekibinde teknik direktör Marsch, eski öğrencisi Mergim Berisha'yı istediğini yönetime iletti.
Leeds takımı da bu transfer için Fenerbahçe ile masaya oturdu.
İNGİLTERE OLMAZSA GİDECEĞİ YER BELLİ
Mainz ve Stuttgart'ın ısrarla istediği Mergim Berisha için Leeds United transferi gerçekleşmezse, oyuncunun Bundesliga'ya transferine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu sezon 8 resmi maça çıkan Fenerbahçe'de yalnızca ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor maçında süre alan Mergim Berisha, 16 dakika oynadığı mücadelede 1 gole imza atmıştı.
Ancak bu gol, hocasının gözüne girmeye yetmedi.
5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Geçtiğimiz yaz Salzburg'dan transfer edilen Mergim Berisha için Fenerbahçe, Avusturya ekibine 5 milyon euro bonservis ödemişti.
Sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Berisha, sarı lacivertli takımda 32 maça çıkarken, 8 gol 3 asistlik performans sergileyerek taraftarların gözüne girmeyi başaramamıştı.
Alman golcü, eski takımı Salzburg'da ise çıktığı 58 maçta 24 gol 15 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.