Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor. Santrfor ve stoper takviyeleriyle transfere nokta koymayı planlayan sarı-lacivertlilerde gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Jorge Jesus, gözden çıkardığı isimleri yönetime bildirdi. Portekizli çalıştırıcının raporuna göre hareket eden Kanarya'da gönderilecek futbolcular netleşti. Yapılan transferlerle kadrosunda şişkinlik yaşayan Fenerbahçe'de üst üste vedalar yaşanacak. İşte takımdan ayrılacak olan 8 oyuncu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 09:20
Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Yeni kadro kurarken yabancı kontenjanını şişiren Fenerbahçe'de camia golcü beklerken yönetim temizlik derdinde.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Elindeki 22 lejyonerden 20'sine lisans çıkaran sarı lacivertlilerde 8 ismin üzeri çizildi.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Fenerbahçe hem maliyetleri düşürmek de bonservis geliri elde etmek için çaba harcıyor.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Yüksek rakamlı sözleşmeleri olan lejyonerlere kimse bu ücretleri vermediği için süreç uzuyor.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Sarı lacivertlilerin, bonservis geliri hedefi de biraz zor görünüyor.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Gelenler ve gönderilecekler konusunda camia içinde de tartışmalar var.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Başta Gustavo Henrique olmak üzere yenilerden bazıları, gönderileceklerden daha düşük performanslı görülüyor.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Tribünler özellikle Pelkas'ın takımda kalmasını isterken, Szalai ve Osayi'nin de satılma ihtimaline tepki gösteriyor.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Osayi ve Szalai'nin talipleri Fenerbahçe'nin kapısını aşındırmaya devam ediyor.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Macar stoper için en ısrarlı olan West Ham 17 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Ancak sarı lacivertlilerin beklentisinin 20 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Zenit'in de yarışa katılması Fenerbahçe'nin elini güçlendirmiş durumda.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Osayi için de Premier Lig'den çok sayıda talip var.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Ama yönetim astronomik bir teklif gelmediği takdirde genç yıldızı satmayı düşünmüyor.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Gözlerin ayrılacaklara çevrildiği Fenerbahçe'de vedalaşılacak futbolcular netleşti.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

Teknik direktör Jorge Jesus, kadroda düşünmediği isimlerin isimlerini yönetime verdi.

İşte o isimler...

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

SAMATTA

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

CAULKER

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

MEYER

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

TISSERAND

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de tam 8 ayrılık

LEMOS

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