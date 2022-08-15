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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 6-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ardından Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Jesus, Cristiano Ronaldo sorunu da cevapsız bırakmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:31
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

İyi bir galibiyet aldıklarını belirten Jesus, "Sonuca baktığımız zaman kolay bir galibiyet gibi gözüküyor ama maçı kolaylaştıran bizim performansımız oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

Maça güçlü bir başlangıç yaptık. Rakip savunmaya çok fazla zorluk çıkardık. Rakibimizin kırmızı kart görmesi sonrasında maç daha da kolaylaştı. Güzel bir galibiyet oldu, oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

JOAO PEDRO VE ALIOSKI'NİN DURUMU

Jesus, Kasımpaşa maçında kadroda yer almayan Joao Pedro ve Ezgjan Alioski'nin durumuyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

"Pedro, geldiğinde bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlıktan iyileşiyor. Fiziksel olarak iyi duruma gelmesini bekliyoruz.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

Alioski, geleli 2 hafta oldu. Sezon öncesi hazırlık döneminde yoktu. Onun da oynayacağı zaman gelecektir. 3 günde bir maç yapıyoruz. Her maça aynı 11 ile çıkmıyoruz. Son Avrupa ligindeki ilk 11'e kıyasla çok fazla değişiklik yaptık.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

3 günde 1 maç oynayan takımların bunu yapması gerek. Onun da zamanı gelecektir muhakkak."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

"SAĞ BEK ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Jesus, sağ bek rotasyonuyla ilgili gelen bir soruya ise "Sağ bek almayı düşünmüyoruz. O pozisyonda Ferdi ve Burak var. O pozisyonda oyuncu ihtiyacı olduğumuzu düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

"BU SİSTEMDE KADROMDA 4-5 TANE SANTRFOR OLMASINI İSTERİM"

Jesus, santrfor transferi konusundaki son durumla ilgili olarak ise "Valencia ve King, maç maç üzerine koyarak devam ediyor. Fiziksel ve taktiksel anlamda daha iyi duruma geliyorlar. İkisi de hızlı oyuncu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

Taraftarlar bazen gelişmelerin hızlı olmasını ister ama bu futbolda kolay değil. King aramıza geç katıldı. Bu takım sadece 2 aydır birlikte çalışıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

Maç oynayınca oyuncular birbirini daha iyi tanıyor. Çift forvet sistemiyle oynuyoruz. Bu sistemde kadromda 4-5 tane santrfor olmasını isterim" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

"TAKIMLARIMIN BİRDEN FARKLI SİSTEMDE OYNAMAYA ALIŞMASINI İSTERİM"

Jesus, karşılaşmanın son 20 dakikasında farklı bir sistem denediklerini belirterek, "3-4-3 sistemine döndük. Tek sistem deneyen bir antrenör değilim. 2 aydır birlikte çalışıyoruz ve bu süreçte 4-4-2 çalıştık.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

Skorun rahatlığıyla farklı bir sistemi çalışabileceğimizi düşündüm. Takımlarımın birden farklı sistemde oynamasını alışmasını isterim. Farklı sistemleri çalışacak vaktimiz olmuyor. Antrenman yapacak vaktimiz bile olmuyor" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

"RONALDO'NUN FENERBAHÇE'YE GELMEYECEĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile arkadaş olduğunu belirten Jesus, Portekizli oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini belirterek, "Evet Ronaldo ile arkadaşız.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

Onun farklı fikirleri var. O kendisini 5 büyük ligin dışında bir ligde oynamayacaktır.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

Nereye gidecek bilmiyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini söyleyebilirim.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

Bu benim istemediğim için değil, kendisi istememesinden dolayı" dedi.

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