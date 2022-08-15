FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Ronaldo sorusuna yanıt!

"BU SİSTEMDE KADROMDA 4-5 TANE SANTRFOR OLMASINI İSTERİM"

Jesus, santrfor transferi konusundaki son durumla ilgili olarak ise "Valencia ve King, maç maç üzerine koyarak devam ediyor. Fiziksel ve taktiksel anlamda daha iyi duruma geliyorlar. İkisi de hızlı oyuncu.