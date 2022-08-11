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Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko ile Kadıköy'de karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Temsilcimizde hedef, Çekya'daki ikinci maçı da kazanarak play-off turuna yükselmek. Slovacko - Fenerbahçe maçı öncesi temsilcimizin ilk 11'i de belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 18:43 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 18:46
Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi.

Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko ile Kadıköy'de karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Temsilcimizde hedef, Çekya'daki ikinci maçı da kazanarak play-off turuna yükselmek.

Slovacko - Fenerbahçe maçı öncesi temsilcimizin ilk 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Slovacko: Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Sasinka, Holzer

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Luan Peres, Lemos, Osayi-Samuel, Rossi, Crespo, İsmail, Arda Güler, Bruma, Serdar Dursun

SARI-LACİVERTLİLER TUR PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos'ta İstanbul'da Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında 8 Ağustos'ta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Avrupa mücadelesinde deplasman maçına 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor.

Slovacko'yu elemesi halinde Fenerbahçe, Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.

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