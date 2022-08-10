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Jorge Jesus'tan Slovacko Fenerbahçe maçı öncesinde flaş Arda Güler açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kadroda rotasyon yapacağını belirten Portekizli teknik adam, Arda Güler hakkında gelen bir soruya ise ilginç bir yanıt verdi. İşte o sözler... .

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:34 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:50
Jorge Jesus'tan Slovacko Fenerbahçe maçı öncesinde flaş Arda Güler açıklaması!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında 11 Ağustos Perşembe günü Slovacko ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jesus'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlk maçta evimizde iyi bir sonuç elde etmiştik. Bu sonucu koruyup bir sonraki elemelere geçmek istiyoruz. Son oynadığımız lig maçından az saatler geçti. Son kararı vererek hangi oyuncuların oynayacağını belirleyeceğiz.

Son oynadığımız lig maçından az saatler geçti. Oyuncularımızın durumuna bakacak ve hangi oyuncuların oynayacağını belirleyeceğiz.

Yoğun bir takvimdeyiz. Yarın kadroda bazı değişiklikler ve rotasyon yapmamız normal. Elimizde çok fazla opsiyon var. Arda konusunda, her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim.

Futbolda kesinlik yoktur, bilim değildir. Maçlar oynadıkça istediğimiz seviyeye ulaşacağız. Ne kadar maç oynarsak, istediğimiz seviyeye o kadar yaklaşırız. Hiçbir zaman istediğimiz seviyeye erişebilmek için net tarih veremeyiz.

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