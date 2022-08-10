FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

Fenerbahçe, Galatasaray ile girdiği transfer mücadelesinin ardından Joao Pedro kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile girdiği transfer mücadelesinin ardından Joao Pedro kadrosuna katmıştı.
Tecrübeli futbolcu resmi bir mücadelede forma giyemeden üst adalesinde sakatlanmıştı.
Sarı-Lacivertli ekip 29 Temmuz'da yaptığı açıklama ile Joao Pedro'nun saatlandığı duyurulmuştu.
Yapılan açıklamada yıldız futbolcuda üst adale yırtığı meydana geldiği ve tedavisine başlandığını duyurmuştu.
Pedro sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin Slovacko ve Ümraniyespor ile oynadığı maçlarda forma giyememişti.
MÜJDELİ HABER GELDİ
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Slovacko ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 'ye yeni transfer Joao Pedro'dan müjdeli haber geldi.
Sakatlığı nedeniyle, Sarı-Lacivertli ekibin Slovacko ve Ümraniyespor ile oynadığı maçlarda forma giyemeyen tecrübeli futbolcu saha çalışmalarına başladı.
Edinilen bilgilere göre Pedro'nun Slovacko maçının ardından takıma katılması bekleniyor.
Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun sağlık durumu yakından takip edilecek, Pedro tam anlamıyla hazır hale gelmeden riske edilmeyecek.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Fenerbahçe, Cagliari'den kadrosuna kattığı Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
4,68 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Fenerbahçe Joao Pedro'yu Cagliari'den 4,68 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
8 yıllık Cagliari kariyerini noktalayan deneyimli hücumcu, İtalyan ekibiyle çıktığı toplam 271 maçta 86 gol, 28 asistlik istatistik yakalamıştı.
İtalyan Milli Takımı'yla da 1 maça çıkan Joao Pedro'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.