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FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Joao Pedro gelişmesi yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:11
FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

Fenerbahçe, Galatasaray ile girdiği transfer mücadelesinin ardından Joao Pedro kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

Tecrübeli futbolcu resmi bir mücadelede forma giyemeden üst adalesinde sakatlanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

Sarı-Lacivertli ekip 29 Temmuz'da yaptığı açıklama ile Joao Pedro'nun saatlandığı duyurulmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

Yapılan açıklamada yıldız futbolcuda üst adale yırtığı meydana geldiği ve tedavisine başlandığını duyurmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

Pedro sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin Slovacko ve Ümraniyespor ile oynadığı maçlarda forma giyememişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

MÜJDELİ HABER GELDİ

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Slovacko ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 'ye yeni transfer Joao Pedro'dan müjdeli haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

Sakatlığı nedeniyle, Sarı-Lacivertli ekibin Slovacko ve Ümraniyespor ile oynadığı maçlarda forma giyemeyen tecrübeli futbolcu saha çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

Edinilen bilgilere göre Pedro'nun Slovacko maçının ardından takıma katılması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun sağlık durumu yakından takip edilecek, Pedro tam anlamıyla hazır hale gelmeden riske edilmeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Fenerbahçe, Cagliari'den kadrosuna kattığı Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

4,68 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Fenerbahçe Joao Pedro'yu Cagliari'den 4,68 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro'dan müjdeli haber!

8 yıllık Cagliari kariyerini noktalayan deneyimli hücumcu, İtalyan ekibiyle çıktığı toplam 271 maçta 86 gol, 28 asistlik istatistik yakalamıştı.

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