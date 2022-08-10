Fenerbahçe Enzo Copetti'den vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kupa hasretini sonlandırmak istiyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kupa hasretini sonlandırmak istiyor.
Süper Lig'deki ilk maçına Kadıköy'de çıkan Kanarya, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı lacivertliler, beraberlik golünü son dakikalarda kadroda düşünülmeyen Berisha ile buldu.
Fenerbahçe'de, ilk maçta 3 gol atılmasına rağmen bitirici bir golcü eksikliği dikkat çekti.
Kanarya'ya puanı getiren diğer golleri, Jesus'un vazgeçilmezi konumunda olan Enner Valencia kaydetti.
"ACELE ETMEYECEĞİZ!"
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, forvet transferi ile ilgili konuştu.
Koç, transferde acele etmeyeceklerini ve 10 Eylül'e kadar olan sürede fırsat transferi kovalayacaklarını belirtti.
LİSTE DARALIYOR!
Fenerbahçe'nin bir hayli kabarık olan forvet listesi ise daralmaya başladı.
Plea takımı ile sözleşme yenilerken, Sörloth ve Belotti'den vazgeçildi.
Arjantin basınına göre Kanarya, Racing Club forması giyen Enzo Copetti ile de ilgileniyordu.
Haberde; Jorge Jesus'un, Copetti'nin Avrupa tecrübesinin olmaması nedeniyle ikinci plana atılmasını istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin listesinin başındaki ismin ise Valencia forması giyen Maxi Gomez olduğu yazıldı.
Son gelişmelere göre Valencia, birçok talibi olan golcü oyuncu için 12 milyon Euro talep ediyor.
Sarı lacivertlilerin yaptığı son teklif ise 7 milyon Euro.
Kesin bir golcü transferi yapacak olan Fenerbahçe, Valencia'nın fiyat düşürmesini bekliyor.