Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Enzo Copetti'den vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef

Fenerbahçe Enzo Copetti'den vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'de tek gündem maddesi forvet transferi. Sarı lacivertliler bu doğrultuda listedeki isimlerle görüşmelerini sürdürürken, Jorge Jesus bir isimden vazgeçti. İşte nedeni ve listenin üst sırasındaki o isim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 18:00
Fenerbahçe Enzo Copetti'den vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef

Fenerbahçe'de, ilk maçta 3 gol atılmasına rağmen bitirici bir golcü eksikliği dikkat çekti.

Fenerbahçe Enzo Copetti'den vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef

Kanarya'ya puanı getiren diğer golleri, Jesus'un vazgeçilmezi konumunda olan Enner Valencia kaydetti.

Fenerbahçe Enzo Copetti'den vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef

"ACELE ETMEYECEĞİZ!"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, forvet transferi ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe Enzo Copetti'den vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef

Koç, transferde acele etmeyeceklerini ve 10 Eylül'e kadar olan sürede fırsat transferi kovalayacaklarını belirtti.

Fenerbahçe Enzo Copetti'den vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef

LİSTE DARALIYOR!

Fenerbahçe'nin bir hayli kabarık olan forvet listesi ise daralmaya başladı.

Fenerbahçe Enzo Copetti'den vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef

Plea takımı ile sözleşme yenilerken, Sörloth ve Belotti'den vazgeçildi.

Fenerbahçe Enzo Copetti'den vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef

Son gelişmelere göre Valencia, birçok talibi olan golcü oyuncu için 12 milyon Euro talep ediyor.

Fenerbahçe Enzo Copetti'den vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef

Sarı lacivertlilerin yaptığı son teklif ise 7 milyon Euro.

Fenerbahçe Enzo Copetti'den vazgeçti! İşte nedeni ve yeni hedef

Kesin bir golcü transferi yapacak olan Fenerbahçe, Valencia'nın fiyat düşürmesini bekliyor.

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