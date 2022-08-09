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Fenerbahçe'den YouTube açıklaması!

Fenerbahçe'nin son dönemde oldukça aktif kullandığı YouTube hesabı çalındı.  Sarı-lacivertliler, kısa bir süre sonra hesabı geri alarak adını orijinal haline çevirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 23:17 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 23:39
Fenerbahçe'den YouTube açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü'nün son dönemde büyük bir atılım yaptığı YouTube kanalı çalındı.

Hesabın çalınmasının ardından kulübün adı değiştirildi ve daha önce yapılan paylaşımlar silinerek gizliye alındı.

Fenerbahçe, kısa bir süre sonra hesabı geriye aldı ve eski haline çevirdi.

Fenerbahçe'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi:

"Fenerbahçe YouTube resmî hesabımız bu akşam saat 20:52'de 12 dakika süre ile erişime engellenmiştir.

YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda;
Dünya genelinde benzer birkaç büyük hesapta daha aynı problemin yaşadığı öğrenilmiş; hesabımız kontrolümüz altına alınmıştır.

Sorunun kaynağı ile ilgili detaylı araştırma YouTube ekipleri tarafından Kulübümüz ile koordineli olarak devam ettirilmektedir."

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