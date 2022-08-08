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SLOVACKO FENERBAHÇE CANLI 📺 | Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, Slovacko'ya konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da kazanarak play-off turuna yükselmek istiyor. Fenerbahçe, Slovacko'yu elerse Austuria Wien ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:56 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:00
SLOVACKO FENERBAHÇE CANLI 📺 | Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slovacko - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVACKO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

LINCOLN DAMGA VURDU!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Ülker Stadyumu'nda Slovacko'yu ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakaya 2 gol 1 asist yapan Lincoln Henrique damga vurdu.

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