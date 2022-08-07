FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek'in menajeri Emrah Bozkurt, sarı-lacivertli futbolcuyla ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.
Emrah Bozkurt, İsmail Yüksek'in Fenerbahçeli ruhuyla oynadığını ve sezon içinde bunu taraftarlara, camiaya hissettireceğini dile getirdi.
"İSMAİL, MİLLİ TAKIM KADROSUNA DA ÇAĞRILACAKTIR"
Dinamo Kiev ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası futbolcunun yaşadıklarını anlatan Emrah Bozkurt, "İsmail Yüksek Fenerbahçe'de başarılı olacak."