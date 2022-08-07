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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

Fenerbahçe'de hazırlık kampında sergilediği performansla dikat çeken ve teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne giren İsmail Yüksek, Dinamo Kiev maçında gördüğü kırmızı kartla da çok konuşulmuştu. Genç futbolcunun menajeri Emrah Bozkurt, sarı-lacivertli oyuncusunun gördüğü kırmızı kartla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 12:41
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek'in menajeri Emrah Bozkurt, sarı-lacivertli futbolcuyla ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

Emrah Bozkurt, İsmail Yüksek'in Fenerbahçeli ruhuyla oynadığını ve sezon içinde bunu taraftarlara, camiaya hissettireceğini dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

"İSMAİL, MİLLİ TAKIM KADROSUNA DA ÇAĞRILACAKTIR"

Dinamo Kiev ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası futbolcunun yaşadıklarını anlatan Emrah Bozkurt, "İsmail Yüksek Fenerbahçe'de başarılı olacak."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

"Bunun için çok çalışıyor. Kırmızı kart pozisyonu futbolun doğasında var."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

"İsmail, gördüğü kart için üzgündü. Ama sezon uzun ve Fenerbahçe'ye elinden gelen katkının maksimumunu yapmak istiyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

"Ligde 5-6 maç üst üste oynama şansı bulursa, ben milli takım geniş kadrosuna da çağrılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

"JESUS İLE İSMAİL'İN ELEKTRİĞİ TUTTU"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile İsmail Yüksek arasındaki iletişimin iyi olduğunu belirten Bozkurt, "İsmail'in Jorge Jesus ile arası iyi."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

"İyi bir iletişim kurdular. Deyim yerindeyse elektrikleri tuttu. Oyun planı anlamında da durum böyle. İsmail 8 numarada da oynayabiliyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

Topla ilişkisi iyi olduğu için 6 numarada da kendini iyi ifade edebiliyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

"Fenerbahçe'de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Arao ile birlikte daha iyi olacaktır" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

"FENERBAHÇE RUHUYLA OYNADIĞINI HİSSETTİRECEK"

Sarı-lacivertlilerde başarılı olabilmek için İsmail Yüksek'in ekstra çalışmalar yaptığına da dikkati çeken futbolcunun menajeri şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

"İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin eski basketbol kondisyon hocası Enis Baş ile birlikte çalıştı."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

"Ayrıca Ali Yayla ile de çalışmalar yaptı. Birlikte çalıştığı kişi ünlü futbolcuların koçluğunu yapan bir isim. Fiziksel olarak iyi bir seviyede. Hocanın antrenmanları da onda çok etken."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

"Daha iyi bir seviyeye gelmek için ekstra uğraş veriyor. Fenerbahçe'de de düzenli olarak oynamak istiyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'in menajerinden kırmızı kart açıklaması!

"İsmail iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe ruhuyla oynuyor. Bu da ekstra motive oluyor. Taraftarlar zaten bunu sezon içinde hissedecektir."

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