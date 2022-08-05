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Kemal Ademi ve transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Khimki Moskova'ya gönderdiği Kemal Ademi ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Buna göre Kemal Ademi'nin menajeri Konstantinos Kilikidis, Khimki Moskova'nın henüz Fenerbahçe'ye oyuncunun bonservisini ödemediğini açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 17:12
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Kemal Ademi ve transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Khimki Moskova'ya bonservisini verdiği Kemal Ademi ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Golcü futbolcunun menajeri Konstantinos Kilikidis, yaptığı açıklamada Khimki'nin, Kemal Ademi için ödenmesi gereken bonservisin henüz Fenerbahçe'ye aktarılmadığı ifade edildi.

İşte o sözler;

"Rusya'ya karşı olan yaptırımlar nedeniyle Khimki, Kemal Ademi'nin transferi için Fenerbahçe'ye hala ödeme yapamıyor.

Şu anda bize gelen belirli bir teklif yok. Kemal, sözleşmesi bitene kadar Khimki'de kalacak gibi duruyor. Avrupa'ya mı gidecek, Rusya da mı kalacak? Her iki seçenek de şu an için mümkün."

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