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Fenerbahçe'de Jorge Jesus: Önceliğimiz lig

Slovacko’yu geçerek Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak istediklerini ifade eden Portekizli çalıştırıcı, “Türkiye Ligi bizim için en önemli kulvar” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Jorge Jesus: Önceliğimiz lig

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, Slovacko maçının kendileri için farklı bir sınav olacağını belirterek, "Bu turnuvada da iyi takımlar var. Normalde Türk takımları bu turnuvalarda çok ileriye gidemedi ama biz bir haftadır çalışıyoruz. Kendi gücümüzü biliyoruz. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz" dedi. Jesus, dizinde travma oluşan kaleci Altay Bayındır'ın forma giyemeyeceğini, kalede genç Ertuğrul Çetin'in oynayacağını açıkladı.

TARAFTAR İNANSIN
Takımı kafasındaki yere ne kadar yakın gördüğü sorusuna, "Şu anda yüzde olarak net söylemem mümkün değil ama her geçen gün daha iyi oluyoruz. Takımımıza katılanlar var ve onlar da güç katacaklar" yanıtını veren Jesus, "Taraftar bize inansın. En önemli hedefimiz Türkiye ligini kazanmak. Avrupa'da da ileriye gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca tek sistemle oynamadığını tekrarlayarak, "Benim takımlarım asla tek sistemle oynamaz. Bazen üçlü bazen dörtlü oynayacağını göreceksiniz. Luan Peres 3'lüde tecrübeli" diye konuştu.

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