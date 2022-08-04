Fenerbahçe Slovacko maçı canlı | Fenerbahçe Slovacko CANLI İZLE | FB maçı canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e elenen temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçında Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe'de hedef, Kadıköy'de oynanan ilk maçta avantajlı skoru almak.

Fenerbahçe Slovacko maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia.



Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska



FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Fenerbahçe - Slovacko maçı saat 20.00'de başladı ve Exxen ekranlarında naklen yayınlanıyor.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ



Kim Min-jae'nin takımdan ayrılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle önemli karşılaşma öncesinde savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeyi Luan Peres ve Gustavo Henrique ile takviye etmişti.



Gustavo Henrique müsabakaya ilk 11'de başladı. Luan Peres ise yedeklerde bulunuyor.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 243. MAÇINA ÇIKTI!



UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 243. karşılaşmasına çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 242 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 302 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 356 gol gördü.