Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Arda Güler bombası! Arteta ismini yönetime verdi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Arda Güler bombası! Arteta ismini yönetime verdi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Avrupa devlerinin yakın takibine girdi. İngiliz devi Arsenal 5 kişilik transfer listesine Arda Güler'i de dahil etti. Listeyi Arsenal yönetimine teknik direktör Mikel Arteta sundu. Daily Express gazetesinde yer alan haberde Arda Güler'in stilinin Mesut Özil'e benzediği de ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Fenerbahçe altyapısında gösterdiği performans ile A takıma yükselmeyi başaran Güler, özellikle geçen sezon çizdiği grafikle dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Genç yetenek performansıyla sarı-lacivertli yönetimi, teknik heyet ve taraftarı heyecanlandırmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Arda Güler bombası!

17 yaşındaki yıldız adayı geçtiğimiz sezon 16 karşılaşmada forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandıran Arda 5 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Sezon öncesi kampında da bıraktığı yerden devam eden Arda Güler'in sözleşmesindeki bir madde taraftarı endişelendirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Arda ile 3 yıllık imzalanan sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olarak belirlenmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Arda Güler bombası!

İkinci yılında bu rakam 25 milyon Euro'ya çıkartıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Son sezonda ise 30 milyon Euro'ya çıktığı biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Arda Güler bu sezon hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile göz doldurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Güler, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile oynanan hazırlık maçında 60. dakikada oyuna dahil olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Genç oyuncu 87. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İngiliz devinden Arda Güler bombası!

Arda Güler frikikten topu ağlara göndererek adından tekrar söz ettirdi.

DİĞER
Kemal Sunal’ın çocuklarına büyük şok! Ali Sunal dava açtı!
Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes kırmızı kartlık eğlence! Beş güzelle yakalanınca bakın ne yaptı
F.Bahçe'ye dev servet
Kartal'a İsviçreli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dev operasyon! Sörloth ve Plea için yeni teklif
F.Bahçe'ye dev servet
KİRPİ LAKAPLI YAZAR KİMDİR? | Memleket Hikayeleri kitabı kimin eseri?
2021 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edildi?
📄 KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI! 2022 ÖSYM KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli Takım 1 altın 1 bronz madalya ile yurda döndü Milli Takım 1 altın 1 bronz madalya ile yurda döndü 00:59
Jannik Sinner Hırvatistan Açık'ta şampiyon oldu Jannik Sinner Hırvatistan Açık'ta şampiyon oldu 00:58
Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" 00:55
Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" 00:54
Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi 00:49
Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi 00:49
Daha Eski
Ozan Kabak attı Hoffenheim turladı! Ozan Kabak attı Hoffenheim turladı! 00:41
Türkiye İspanya'ya boyun eğdi Türkiye İspanya'ya boyun eğdi 00:39
Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! 00:05
Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! 00:01
F.Bahçe'ye dev servet F.Bahçe'ye dev servet 23:29
Fredrik Midtsjö G.Saray için İstanbul'da! Fredrik Midtsjö G.Saray için İstanbul'da! 23:22