FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arsenal'dan Arda Güler bombası! Arteta ismini yönetime verdi

Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i gündemine aldı.
Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i gündemine aldı.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre Topçular'ın yönetimine 5 kişilik transfer listesi sundu.
Arteta'nın sunduğu listeye Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in de dahil olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe altyapısında gösterdiği performans ile A takıma yükselmeyi başaran Güler, özellikle geçen sezon çizdiği grafikle dikkat çekti.
Genç yetenek performansıyla sarı-lacivertli yönetimi, teknik heyet ve taraftarı heyecanlandırmayı başarmıştı.
17 yaşındaki yıldız adayı geçtiğimiz sezon 16 karşılaşmada forma giydi.
Bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandıran Arda 5 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Sezon öncesi kampında da bıraktığı yerden devam eden Arda Güler'in sözleşmesindeki bir madde taraftarı endişelendirdi.
Arda ile 3 yıllık imzalanan sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olarak belirlenmişti.
İkinci yılında bu rakam 25 milyon Euro'ya çıkartıldı.
Son sezonda ise 30 milyon Euro'ya çıktığı biliniyor.
Arda Güler bu sezon hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile göz doldurdu.
Güler, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile oynanan hazırlık maçında 60. dakikada oyuna dahil olmuştu.
Genç oyuncu 87. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçmişti.
Arda Güler frikikten topu ağlara göndererek adından tekrar söz ettirdi.