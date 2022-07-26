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FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu Gökhan İnler, Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transfer olacağı yönündeki haberler üzerine dikkat çeken bir yorum yaptı. İşte o açıklamalar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 12:26 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 12:30
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Gökhan İnler, eski takımı Napoli ile hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

Tecrübeli futbolcu bu mücadele öncesi Kiss Kiss Napoli'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

"Napoli genç ve yeni bir takım" diyen İnler, "Dries ile bizim dönemimiz bitti ama takımın önünde daha çok yıllar var. Aralarında iyi iş çıkaracak isimler var" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

Mertens hakkında da konuşan Gökhan İnler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

Napoli'ye geldiğinde gençti ve gelişmek istiyordu ve her yıl daha iyisini yaptı. Napoli'de tarih yazdı, efsane oldu. O her zaman bir Napolili olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

Birlikte oynadığım herkes ayrıldı, şimdi yeni oyuncular var. Bu şekilde karar verdiler ve buna saygı duymak zorundayız.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

Napoli formasının oldukça ağır olduğunu belirten tecrübeli orta saha, sözlerine şöyle devam etti:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

Orada gerçekten komple bir oyuncu oldum. Napoli ile oynamak benim için bir onur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

Karakteristik olarak beğendiği orta saha oyuncuları sorulan İnler, bu soruya şöyle yanıt verdi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

Fabian, Lobotka gibi güçlü ve hatta Elmas gibi hala keşfedilebilecek oyuncular var.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

"KIM İYİ BİR TRANSFER OLUR"

Öte yandan Napoli'ye transferi gündemde olan Fenerbahçeli Kim Min-Jae ile ilgili de konuşan Gökhan İnler, şunları dile getirdi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

Napoli onu alırsa, bu iyi bir transfer olur. Çok gelişebilir, daha fazlasını öğrenebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

Fenerbahçe'de oynamak kolay değil çünkü orada çok fazla baskı var. Ona direkt olarak Napoli'ye giderse, büyük bir başarı olacağını söyledim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

25 yaşındaki Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye 2021 yılında BJ Guoan'dan transfer olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Gökhan İnler'den dikkat çeken Kim Min-Jae yorumu! "Napoli onu alırsa..."

Sarı-lacivertliler Güney Koreli defans oyuncusu için Çin temsilcisine 3 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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