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FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Cagliari forması giyen Joao Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli takıma transfer olmadan önce adı sık sık Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcunun transferinin detayları ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:30
FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Fenerbahçe'nin flaş transferi Joao Pedro sadece taraftarları sevindirmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan yıldız futbolcunun ailesi de bu transferle çok mutlu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Özellikle Türkiye'de yakın dostları olan oyuncunun eşi Alessandra Chiarello, yapılan görüşmelerde Joao Pedro'ya en fazla destek veren, karar almasında yardımcı olan kişiydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Eşi ve çocuklarına tutkuyla bağlı olan 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en büyük transferine imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

2014'ten beri Cagliari'de oynayan ve kaptanlık yapan Pedro, futbolculuk yaşantısındaki en önemli transfer teklifini kabul etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Öte yandan Fenerbahçe taraftarlarının ilk günden bu yana gösterdiği ilgi, sosyal medyadan gönderilen mesajlar, eşi Chiarello'nun İstanbul'u çok beğenmesi ve çocuklarının da burada iyi bir eğitim almaya devam edebilecek olması ünlü futbolcuyu cezbetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Kulübün listesinde yer alan yıldız için Jorge Jesus da onay verince hemen harekete geçildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Kurban Bayramı'nın ilk günü Milano'ya uçan futbol şubesi yöneticisi Selahattin Baki, Cagliari ile bir toplantı yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

300 BİN EURO FARK

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın 4.3 milyon euroluk teklifinin akabinde 300 bin euro fark sunuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Pedro da 2.1 milyon euroluk teklife 'evet' dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Selahattin Baki, iddiaların aksine oyuncunun menajerine de prosedürleri uygulayarak, normal bir menajerlik ödemesi teklif etti, transfere noktayı koydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Transferin resmen açıklanmasıyla Joao Pedro da Instagram hesabı üzerinden arka arkaya özel paylaşımlar yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Önce tüm ailesine teşekkür eden bir yazı yayınlayan Pedro, desteklerinden dolayı aile bireylerine teşekkür etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Pedro, "Sokakta dolaşırken, satabileceğim atılmış teneke kutuları arardım. Manava gittiğimde, atılan meyvelerden eve götürmek için biriktirecek bir şeyler arardım. Utanıyordum ama açlıkla savaşmaktan başka çarem yoktu. Küçük şeylerin değerini o an öğrendim. Saygı ve dürüstlük bazen unuttuğumuz ama çok önemli kelimelerdir. Bunları bana ailem öğretti" diye yazdı.

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