FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro transferinde bilinmeyen gerçek! Galatasaray...

Pedro, "Sokakta dolaşırken, satabileceğim atılmış teneke kutuları arardım. Manava gittiğimde, atılan meyvelerden eve götürmek için biriktirecek bir şeyler arardım. Utanıyordum ama açlıkla savaşmaktan başka çarem yoktu. Küçük şeylerin değerini o an öğrendim. Saygı ve dürüstlük bazen unuttuğumuz ama çok önemli kelimelerdir. Bunları bana ailem öğretti" diye yazdı.