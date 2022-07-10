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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Hücum yönünden zengin bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme flaş bir isim geldi. Kanarya'nın Bordeaux forması giyen Alberth Elis ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar hız kazanmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

Son olarak takıma Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor gibi isimleri kazandıran sarı-lacivertlileri hareketli bir transfer süreci bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

Fenerbahçe'nin hücum hattına bir isim daha alacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

Kanarya'nın Bordeaux'dan Alberth Elis ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

O Jogo'nun haberine göre teknik direktör Jorge Jesus, Fransa 3. Ligi'ne düşürülen Bordeaux'nun hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

9 GOL ATTI

Adı sarı-lacivertliler ile anılan Alberth Elis geçtiğimiz sezon Bordeaux formasıyla ligde 20 karşılaşmaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

9 defa fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

Toplamda 10 gole direkt etkisi oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

Honduraslı forvet 'Küçük panter' lakabıyla biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

Elis tam bir ayakkabı tutkunu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

150 çift ayakkabısı bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

Ülkesindeki okullara sık sık yardım ediyor.

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