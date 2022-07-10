TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hedef Alberth Elis! Jorge Jesus'un talebi...

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar hız kazanmış durumda.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar hız kazanmış durumda.
Son olarak takıma Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor gibi isimleri kazandıran sarı-lacivertlileri hareketli bir transfer süreci bekliyor.
Fenerbahçe'nin hücum hattına bir isim daha alacağı iddia edildi.
Kanarya'nın Bordeaux'dan Alberth Elis ile görüşme halinde olduğu kaydedildi.
O Jogo'nun haberine göre teknik direktör Jorge Jesus, Fransa 3. Ligi'ne düşürülen Bordeaux'nun hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istediği yazıldı.
9 GOL ATTI
Adı sarı-lacivertliler ile anılan Alberth Elis geçtiğimiz sezon Bordeaux formasıyla ligde 20 karşılaşmaya çıktı.
9 defa fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.
Toplamda 10 gole direkt etkisi oldu.
Honduraslı forvet 'Küçük panter' lakabıyla biliniyor.
Elis tam bir ayakkabı tutkunu.
150 çift ayakkabısı bulunuyor.
Ülkesindeki okullara sık sık yardım ediyor.
ALBERTH ELIS KİMDİR?
Alberth Elis, 12 Şubat 1996 tarihinde Honduras'ın San Pedro Sula kentinde dünyaya gelmiştir.
26 yaşındaki futbolcu kariyerine Real CD España, EF Esafi ve Inmude alt yapılarında forma giyerek başlamıştır.
Hücumcu oyuncu, CD Olimpia, Monterrey, Houston, Boavista ve son olarakta Bordeaux formaları giymiştir.
Alberth Elis'in 6 milyon 500 bin Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.