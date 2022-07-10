Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, son hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini Arda Güler ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in 87. dakikada frikikten attığı gol sonrası sosyal medya yıkıldı. İşte 17 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan yorumlar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 23:02
Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadele öncesi son hazırlık maçına çıktı.

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

Sarı-lacivertliler, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Hull City ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

Kanarya, rakibini 87. dakikada Arda Güler ve 88. dakikada Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe'de mücadeleye 60. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, frikikte attığı müthiş gol sonrası sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

İşte genç futbolcuyla ilgili yapılan yorumlar...

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

"Alex de Souza'yı izleyemeyenler için Arda Güler gönderildi"

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

"Fenerbahçe, Arda Güler'i elinde fazla tutamaz. Herhalde yaşına göre saf yetenek olarak gelmiş geçmiş en iyisi olabilir"

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

"Sana sahip olmanın mutluluğunu ve gururunu nasıl anlatayım ki güzel çocuk"

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

"Arda atar Fenerbahçe taraftarı Güler"

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

"Arda Güler. Umarım artık kesmeyiz bu gençlerin önünü... Attığın adım başarı getirsin genç adam"

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

"Koyu Galatasaraylıyım Arda Güler gol atınca ağzım kulaklarıma varıyor. Yolun açık olsun çocuk"

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

"Arda Güler'i izlemek çok büyük keyif veriyor. İyi ki bizimlesin"

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

"Arda Güler'in Milli Takım'ın her kampına çağrılması gerekiyor"

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

"Arda Güler sen nasıl bir harikasın"

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

"Fenerbahçe'ye kadro kurarken 10 kişilik kurun çünkü 1. sırada Arda Güler"

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

"Arda de Souza güler"

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

"Arda Güler varsa Arda Güler oynar"

Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

"Ne Messi'si, ne Neymar'ı, ne Mbappe'si, 'Ben varım ben' diyor!"

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