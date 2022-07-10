Fenerbahçe - Hull City maçı sonrası Arda Güler çılgınlığı! Sosyal medya yıkıldı

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadele öncesi son hazırlık maçına çıktı.
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadele öncesi son hazırlık maçına çıktı.
Sarı-lacivertliler, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Hull City ile kozlarını paylaştı.
Kanarya, rakibini 87. dakikada Arda Güler ve 88. dakikada Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'de mücadeleye 60. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, frikikte attığı müthiş gol sonrası sosyal medyada gündem oldu.
İşte genç futbolcuyla ilgili yapılan yorumlar...
"Alex de Souza'yı izleyemeyenler için Arda Güler gönderildi"
"Fenerbahçe, Arda Güler'i elinde fazla tutamaz. Herhalde yaşına göre saf yetenek olarak gelmiş geçmiş en iyisi olabilir"
"Sana sahip olmanın mutluluğunu ve gururunu nasıl anlatayım ki güzel çocuk"
"Arda atar Fenerbahçe taraftarı Güler"
"Arda Güler. Umarım artık kesmeyiz bu gençlerin önünü... Attığın adım başarı getirsin genç adam"
"Koyu Galatasaraylıyım Arda Güler gol atınca ağzım kulaklarıma varıyor. Yolun açık olsun çocuk"
"Arda Güler'i izlemek çok büyük keyif veriyor. İyi ki bizimlesin"
"Arda Güler'in Milli Takım'ın her kampına çağrılması gerekiyor"
"Arda Güler sen nasıl bir harikasın"
"Fenerbahçe'ye kadro kurarken 10 kişilik kurun çünkü 1. sırada Arda Güler"
"Arda de Souza güler"
"Arda Güler varsa Arda Güler oynar"
"Ne Messi'si, ne Neymar'ı, ne Mbappe'si, 'Ben varım ben' diyor!"
"Bize hep Alex'i hatırlatıyorsun Arda Güler maşallah"
"Vuruşu duruşu Alex, mimik ve koşusu Emre Belözoğlu. Allah seni nazarlardan korusun Arda Güler"