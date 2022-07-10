Beni de yaktılar

Hull City formasıyla bugün F.Bahçe'ye rakip olacak Ozan Tufan basın toplantısında konuştu. Tecrübeli isim "Mesut Özil ile İsmail Kartal arasında her soyunma odasında olabilecek normal bir diyalog yaşandı. Hemen başkana taşıdılar. Mesut Abi gözyaşı döktüğü için yanında oldum. Kurunun yanında yandım" dedi.



BAŞKANA KIRGINIM



Ozan Tufan sözlerini şöyle sürdürdü: "F.Bahçe taraftarını çok seviyorum. Mutlu edemediklerim varsa haklarını helal etsinler. Benim kırgınlığım başkana ve yönetime. Bir veda telefonu bile açmadım. Bu şekilde bir vedayı hak etmediğimi düşünüyorum"