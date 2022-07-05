Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarı yakalama hedefinde olan sarı-lacivertliler, bir an önce kadrosunu tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'u istekleri doğrultusunda hareket eden Kanarya'ya transferin gözdesinden kötü haber geldi. Portekizli çalıştırıcının liste başı konumundaki yıldız için İtalyan devi Roma'nın devreye girdiği iddia edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 00:22 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 00:56
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Transferde yoğun bir uğraş veren Fenerbahçe'ye Jose Mourinho çelmesi geldi.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Yeni sezonda 3 kulvarda başarı hedefiyle başlayacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda eksik bölgeler belirlendi.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Listesini oluşturan Portekizli hoca, operasyonu yakından takip ediyor ve yönetimle sürekli istişare halinde bulunuyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u renklerine bağlayan Kanarya'da hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Yeni bir sistem ve yapılanmaya geçen Fenerbahçe'de kadronun büyük bölümünün UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Devler Ligi'nde gruplara kalmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, ilk engel olan Ukrayna ekibini geçip yeni rakibini beklemek istiyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Bu hedef doğrultusunda transfer hamlelerini yapan Kanarya'da ön libero ve golcü bölgelerine büyük önem verildi.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Orta saha mevkisi için Carvalho ve Arao ile temaslar devam ederken, golcü konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

BELOTTI ROMA'YA DOĞRU!
Fenerbahçe'nin santrfor listesinde öncelik verdiği isim olan Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Torino'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Belotti, Roma'nın gündemine geldi.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, yıldız golcünün transferinde tetikte bekliyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

BELOTTI TRANSFERE SICAK BAKIYOR!
Kariyerinde İtalya dışına çıkmayan Belotti'nin, Roma'ya transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Önceliği Serie A'da kalmak olan 28 yaşındaki futbolcunun, resmi teklif beklediği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Kariyerinde 390 maçta forma giyen Andrea Belotti, 158 gol ve 35 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

İtalyan hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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