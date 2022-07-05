Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus istedi Mourinho kapıyor

Transferde yoğun bir uğraş veren Fenerbahçe'ye Jose Mourinho çelmesi geldi.
Transferde yoğun bir uğraş veren Fenerbahçe'ye Jose Mourinho çelmesi geldi.
Yeni sezonda 3 kulvarda başarı hedefiyle başlayacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda eksik bölgeler belirlendi.
Listesini oluşturan Portekizli hoca, operasyonu yakından takip ediyor ve yönetimle sürekli istişare halinde bulunuyor.
Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u renklerine bağlayan Kanarya'da hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Yeni bir sistem ve yapılanmaya geçen Fenerbahçe'de kadronun büyük bölümünün UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.
Devler Ligi'nde gruplara kalmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, ilk engel olan Ukrayna ekibini geçip yeni rakibini beklemek istiyor.
Bu hedef doğrultusunda transfer hamlelerini yapan Kanarya'da ön libero ve golcü bölgelerine büyük önem verildi.
Orta saha mevkisi için Carvalho ve Arao ile temaslar devam ederken, golcü konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
BELOTTI ROMA'YA DOĞRU!
Fenerbahçe'nin santrfor listesinde öncelik verdiği isim olan Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oluyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Torino'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Belotti, Roma'nın gündemine geldi.
Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, yıldız golcünün transferinde tetikte bekliyor.
BELOTTI TRANSFERE SICAK BAKIYOR!
Kariyerinde İtalya dışına çıkmayan Belotti'nin, Roma'ya transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Önceliği Serie A'da kalmak olan 28 yaşındaki futbolcunun, resmi teklif beklediği iddia ediliyor.
Kariyerinde 390 maçta forma giyen Andrea Belotti, 158 gol ve 35 asistlik performans sergiledi.
İtalyan hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.