FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

Bir yıl boyunca Real Madrid U-19 takımında forma giyen Dominik asıllı forvet, ertesi sezon Real Madrid C takımına gönderildi. 2012'den 2014'e kadar alt liglerde C Takımı için mücadele etti. İlk sezonunda 3 gol atarken ikinci yılında 15 gol atıp 2 asist yaptı. Dikkate değer bu performansı ona Real Madrid'in ikinci takımı olarak da bilinen Kastilya'nın yolunu açtı.