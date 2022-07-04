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FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Jorge Jesus ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlier Mariano Diaz için girişimlerini sıklaştırmıştı. Yıldız futbolcunun yüksek maaş talebi yüzünden transfer askıya alındı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:07 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 18:08
KEMAL TAMTÜRK
FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, diğer isimler için girişimlerini sıklaştırdı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz'ı gündemine almıştı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

28 yaşındaki golcünün transferine dair flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

İspanyol basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcunun transferinden vazgeçtiği iddia edildi.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

Haberde, Fenerbahçe'nin transferi askıya almasının nedeni olarak ise Mariano Diaz'ın 5 milyon Euro'luk maaş talebi gösterildi.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 11 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol 1 asistle oynadı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

Mariano'nun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak belirtiliyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

Dominik Cumhuriyetli futbolcunun İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

MARIANO DIAZ KİMDİR?

Tam adıyla Mariano Diaz Mejia, 1 Ağustos 1993'te İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barcelona'da doğdu.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

Barselona'ya bağlı Premia de Mar ilçesinde dünyaya gelen Diaz'ın Dominik Cumhuriyeti ile İspanya vatandaşlıkları bulunuyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

Haziran 2022 itibariyle 28 yaşında olan futbolcu, forvet olarak performans gösteriyor. Oyuncunun Madrid'deki kontratı 2023'e kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

KARİYERİ VE İSTATİSTİKLERİ

Mariano Diaz, futbola Barselona kentinin en büyük iki takımı arasında yer alan RCD Espanyol'da başladı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

9 yaşında Espanyol altyapısına giren Mariano, 13 yaşına kadar bu ekibin formasını terletti.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

Espanyol'dan sonra sırasıyla CE Premia, Sanchez Llibre ve CF Badalona'da forma giydi. 2011'de henüz 18 yaşındayken Real Madrid tarafından transfer edildi. Eflatun-Beyazlılar, Ekim 2011'de 50 bin Euro ödeme yaparak Diaz'ın bonservisini aldı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

Bir yıl boyunca Real Madrid U-19 takımında forma giyen Dominik asıllı forvet, ertesi sezon Real Madrid C takımına gönderildi. 2012'den 2014'e kadar alt liglerde C Takımı için mücadele etti. İlk sezonunda 3 gol atarken ikinci yılında 15 gol atıp 2 asist yaptı. Dikkate değer bu performansı ona Real Madrid'in ikinci takımı olarak da bilinen Kastilya'nın yolunu açtı.

FENERBAHÇE SPOR HABERLERİ: Mariano Diaz Fenerbahçe'den dünyaları istedi!

2014-16 yıllarını Real Madrid Kastilya'da geçiren Mariano, ilk sezonunu 5 golle tamamladı. İkinci sezonunda daha fazla forma şansı bulan oyuncu, 32 maçta 27 gol atıp 1 asist yaptı. Dominikli forvetin bu performansı A Takım teknik heyetinin dikkatini çekti.Zinedine Zidane, o dönem 23 yaşında olan futbolcunun A Takıma yükseltilmesini onayladı. Madrid'de sadece bir sezon kalan Diaz, 14 maçta 5 gol, 2 asistle takımına katkı sağladı. Fakat Zidane, Diaz'ın yetersiz olduğunu düşünüp oyuncunun Olympique Lyon'a gönderilmesini onayladı.

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