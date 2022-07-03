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Fenerbahçe hız kesmedi

Yeni sezon hazırlıklarını Jorge Jesus yönetiminde Avusturya’da sürdüren Kanarya, Sırbistan temsilcisi Partizan’ı Valencia’nın 2. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe hız kesmedi

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi. 19 ve 27 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile oynanacak maçlar için provalar yapmaya başlayan Kanarya, Sırbistan ekibi karşısından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Enner Valencia, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Partizan kalecisi Stevanovic'in oyunu başlatırken yaptığı hatayı iyi değerlendiren tecrübeli futbolcu topu kaptı ve topu boş filelere gönderdi: 1-0.

SIRADA FEHERVAR VAR
Rakibi karşısında bulduğu bu golle galibiyete ulaşan Fenerbahçe, dördüncü hazırlık maçında üçüncü galibiyetini elde etti. İstanbul'da 3 hazırlık maçı oynayan Jorge Jesus yönetimindeki Kanarya, Kuzey Makedonya Şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalırken, Arnavutluk Ligi Şampiyonu Tirana'yı 4-0, Katar ekibi Al Shamal'ı ise 4-2 ile geçti. Fenerbahçe, kamptaki 2. hazırlık maçında Macaristan'ın Fehervar takımı ile 6 Haziran Çarşamba günü karşı karşılaşacak. 10 Temmuz Pazar günü ise Sakarya'da Hull City ile dostluk maçına çıkacak.

7 NUMARA FERDİ'NİN
Ozan Tufan'ın takımdan ayrılmasıyla boşa çıkan 7 numaralı forma Ferdi Kadıoğlu'nun oldu. 16 numarayı bırakan milli oyuncu, dün Partizan karşısına "Hayalimdi" dediği 7 numara ve kaptanlık bandıyla çıktı. Ferdi, Jesus için ise "Jesus katı bir hoca. hata yapınca bunu size direkt söylüyor. Çok şey öğreniyoruz" dedi.

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