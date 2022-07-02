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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarında gaza bastı. Orta saha takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri de Vinicius Souza... Kulübü yıldız futbolcunun bonservisinde indirime gitti. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 08:41
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde hareketli saatler geçiriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, orta sahaya takviye yapmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

Sarı-lacivertliler daha önce Bruma, Lincoln ve Emre Mor gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden biri de Vinicius Souza...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

Lommel forması giyen yıldız futbolcuda yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

Lommel FK, Metinho'yu kadrosuna katmak için anlaşma sağladı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

Belçika ekibinin bu transferin ardından Fenerbahçe'nin istediği Vinicius Souza için bonservis talebini 7.5 milyon euro'ya kadar düşürdüğü ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha için daha önce 5 milyon euro önerdiği yazılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

Manchester City'nin pilot takımı olan Lommel'in, geçtiğimiz sezon Mechelen'e kiraladığı Souza, yakaladığı çıkışla dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

35 karşılaşmada süre alan genç orta saha, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan başarılı oyuncu, Brezilya ekibinin altyapısında yetişmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

Portekizli teknik adamın listenin başına yazdığı Souza'nın peşinde PSV, Celtic ve Club Brugge gibi takımlar bulunuyor.

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