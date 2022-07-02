FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Vinicius Souza'dan yeni haber! İndirime gittiler

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde hareketli saatler geçiriyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde hareketli saatler geçiriyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, orta sahaya takviye yapmak istiyor.
Sarı-lacivertliler daha önce Bruma, Lincoln ve Emre Mor gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden biri de Vinicius Souza...
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Belçika ekibinin bu transferin ardından Fenerbahçe'nin istediği Vinicius Souza için bonservis talebini 7.5 milyon euro'ya kadar düşürdüğü ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha için daha önce 5 milyon euro önerdiği yazılmıştı.
Manchester City'nin pilot takımı olan Lommel'in, geçtiğimiz sezon Mechelen'e kiraladığı Souza, yakaladığı çıkışla dikkat çekti.
35 karşılaşmada süre alan genç orta saha, 2 gol ve 1 asistle oynadı.
Jorge Jesus'un Flamengo'dan eski öğrencisi olan başarılı oyuncu, Brezilya ekibinin altyapısında yetişmişti.
Portekizli teknik adamın listenin başına yazdığı Souza'nın peşinde PSV, Celtic ve Club Brugge gibi takımlar bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Mechelen'de kiralık olan Vinicius Souza, 35 karşılaşmada oynadı.
2 kez ağları sarsan 23 yaşındaki oyuncu, 1 de asist yaptı. Souza'nın piyasa değeri 4.5 milyon euro.