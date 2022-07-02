Fenerbahçe - Partizan maçı CANLI izle! FB Partizan maçı canlı yayını | Fenerbahçe maçı izle

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, hazırlık maçlarını sürdürüyor. İlk 3 hazırlık maçından bir beraberlik ve iki galibiyet çıkaran Kanarya, dördüncü provasını Sırbistan ekibi Partizan ile yapıyor.

Fenerbahçe ile Partizan arasındaki mücadele, Merkur Arena'da oynanıyor.

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FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇINDA İLK 11'LER:

Fenerbahçe:Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia

Partizan:Stevanovic, Markovic, Filipovic, Urosevic, Sehovic, Fejsa, Natcho, Anrade, Holender, Menig, Gomes

FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Partizan maçı 19:30'da başladı. Karşılaşma Fenerbahçe TRT SPOR'da canlı yayınlanıyor.