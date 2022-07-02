Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Partizan maçı CANLI izle! FB Partizan maçı canlı yayını | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe - Partizan maçı CANLI izle! FB Partizan maçı canlı yayını | Fenerbahçe maçı izle

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk ve 3 kulvarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Partizan ile karşılaşıyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 3 maçından iki galibiyet ve bir beraberlik çıkaran sarı-lacivertliler, Avusturya'da Merkur Arena'da Partizan ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın CANLI yayını ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:30 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:50
Fenerbahçe - Partizan maçı CANLI izle! FB Partizan maçı canlı yayını | Fenerbahçe maçı izle

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, hazırlık maçlarını sürdürüyor. İlk 3 hazırlık maçından bir beraberlik ve iki galibiyet çıkaran Kanarya, dördüncü provasını Sırbistan ekibi Partizan ile yapıyor.

Fenerbahçe ile Partizan arasındaki mücadele, Merkur Arena'da oynanıyor.

FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇINDA İLK 11'LER:

Fenerbahçe:Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Lincoln, Bruma, Rossi, Valencia

Partizan:Stevanovic, Markovic, Filipovic, Urosevic, Sehovic, Fejsa, Natcho, Anrade, Holender, Menig, Gomes

FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe - Partizan maçı 19:30'da başladı. Karşılaşma Fenerbahçe TRT SPOR'da canlı yayınlanıyor.

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