Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Partizan maç sonucu: 1-0 (FB Partizan maç özeti izle)

Fenerbahçe - Partizan maç sonucu: 1-0 (FB Partizan maç özeti izle)

Fenerbahçe hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan ile kozlarını paylaştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, rakibini 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 2. dakikada Enner Valencia attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 21:25 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 21:30
Fenerbahçe - Partizan maç sonucu: 1-0 (FB Partizan maç özeti izle)

Yeni sezonu erken açan takımlardan olan Fenerbahçe hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde dördüncü hazırlık maçını Sırbistan ekibi Partizan ile oynayan sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Merkur Arena'da oynanan müsabakada Kanarya'ya galibiyeti getiren gol 2. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

Kanarya ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı. İkinci provasını Arnavutluk takımı Tirana ile oynayan sarı-lacivertliler sahadan 4-0 galip ayrılmıştı. Üçüncü hazırlık maçında ise Can Bartu Tesisleri'nde Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti.

Hazırlık maçlarına Avusturya'da yaptığı kampta devam edecek olan Sarı-lacivertliler, 6 Temmuz Çarşamba günü ise Macaristan ekibi Mol Fehervar ile kozlarını paylaşacak.

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