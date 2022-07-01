TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

William Carvalho transferi için bir süredir yoğun uğraş veren Fenerbahçe'ye Real Betis'ten flaş bir cevap geldi.
William Carvalho transferi için bir süredir yoğun uğraş veren Fenerbahçe'ye Real Betis'ten flaş bir cevap geldi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un listesine göre hareket eden Fenerbahçe'de ön libero mevkisi büyük önem taşıyor.
Yeni sistem ve yapılanmaya girecek sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı, ilk 11'inde tek ön liberoya yer vermeyi planlıyor.
Savunma ile orta saha arasındaki bağlantıyı kuracak ve aynı zamanda rakip hücumcuları ilk karşılayacak kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Kanarya, yoğun bir uğraş veriyor.
Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerde öncelik Real Betis'te forma giyen William Carvalho olarak belirlenmişti.
Fenerbahçe yönetimi, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için İspanyol kulübüyle kıran kırana pazarlıklara girişti.
Bir yandan Real Betis ile bonservis pazarlıkları yapan Kanarya, diğer yandan da Carvalho'yu ikna etmeye çalışıyor.
Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin Carvalho'dan memnun olduğu ve transfere kolay izin vermeyeceği kaydedildi.
Ancak Carvalho'nun yerini dolduracak bir transferin yapılması durumunda satışa onay verebileceğinin altı çizildi.
BETIS'TEN FLAŞ CEVAP!
Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Carvalho'yu takımda tutmak isteyen Betis, sarı-lacivertlilere flaş bir cevap verdi.
5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Transferde ısrarcı olan Fenerbahçe, yaptığı son hamleyle teklifini 5 milyon euro'ya yükseltti.
10 MİLYON EURO İSTENİYOR!
Portekiz basınında yer alan haberlerde; Real Betis'in, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi reddettiği ifade edildi.
İspanyol kulübünün 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeli beklentisi olduğu belirtildi.
GALATASARAY DA DEVREDE!
Avrupa'dan birçok talibi bulunan William Carvalho'yu transfer etmek isteyen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların Carvalho'ya Fenerbahçe'den daha fazla bir maaş talebinde bulunduğu öne sürüldü.
Ancak Portekizli yıldızın, teknik direktör Jorge Jesus ve Şampiyonlar Ligi elemeleri faktörlerine daha büyük şevk duyabileceği kaydedildi.
Real Betis'e 16 milyon euro'ya transfer olan Carvalho, İspanyol ekibindeki kariyerinde 135 maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 6 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.