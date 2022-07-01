Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

Son dakika spor haberi: Ön libero mevkisine takviye yapmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de William Carvalho şoku yaşanıyor. Ezeli rakibi Galatasaray'ın da devreye girdiği ve teklifini ilettiği Portekizli yıldızın transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin son olarak 5 milyon euro'luk teklifine olumsuz yanıt veren Real Betis'in, transferde verdiği cevap şaşkınlık yarattı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 19:41 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 19:45
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

William Carvalho transferi için bir süredir yoğun uğraş veren Fenerbahçe'ye Real Betis'ten flaş bir cevap geldi.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

Teknik direktör Jorge Jesus'un listesine göre hareket eden Fenerbahçe'de ön libero mevkisi büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

Yeni sistem ve yapılanmaya girecek sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı, ilk 11'inde tek ön liberoya yer vermeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

Savunma ile orta saha arasındaki bağlantıyı kuracak ve aynı zamanda rakip hücumcuları ilk karşılayacak kaliteli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Kanarya, yoğun bir uğraş veriyor.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertlilerde öncelik Real Betis'te forma giyen William Carvalho olarak belirlenmişti.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

Fenerbahçe yönetimi, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için İspanyol kulübüyle kıran kırana pazarlıklara girişti.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

Bir yandan Real Betis ile bonservis pazarlıkları yapan Kanarya, diğer yandan da Carvalho'yu ikna etmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin Carvalho'dan memnun olduğu ve transfere kolay izin vermeyeceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

Ancak Carvalho'nun yerini dolduracak bir transferin yapılması durumunda satışa onay verebileceğinin altı çizildi.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

BETIS'TEN FLAŞ CEVAP!
Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Carvalho'yu takımda tutmak isteyen Betis, sarı-lacivertlilere flaş bir cevap verdi.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Transferde ısrarcı olan Fenerbahçe, yaptığı son hamleyle teklifini 5 milyon euro'ya yükseltti.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

10 MİLYON EURO İSTENİYOR!
Portekiz basınında yer alan haberlerde; Real Betis'in, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi reddettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

İspanyol kulübünün 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeli beklentisi olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

GALATASARAY DA DEVREDE!
Avrupa'dan birçok talibi bulunan William Carvalho'yu transfer etmek isteyen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

Sarı-kırmızılıların Carvalho'ya Fenerbahçe'den daha fazla bir maaş talebinde bulunduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

Ancak Portekizli yıldızın, teknik direktör Jorge Jesus ve Şampiyonlar Ligi elemeleri faktörlerine daha büyük şevk duyabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

Real Betis'e 16 milyon euro'ya transfer olan Carvalho, İspanyol ekibindeki kariyerinde 135 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Real Betis'ten Fenerbahçe'ye flaş William Carvalho cevabı! Yönetim şoke oldu

Bu karşılaşmalarda 6 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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